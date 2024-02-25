Зеленский назвал "альтернативное решение" дефициту боеприпасов в ВСУ

Дроны дешевле артиллерийских снарядов, но так же эффективны

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть альтернативное решение в том случае, если одна из стран-партнеров решит "сойти с дистанции" в вопросе выделения военной помощи Украине. По мнению главы государства, ответ в государственном ВПК, в том числе в том, что касается производства дронов.

Соответствующее заявление президент сделал во время своей пресс-конференции 25 февраля. Отдельно Зеленский подчеркнул эффективность дронов.

"Альтернатива — дроны, наше внутреннее производство. Оно очень неплохое, я об этом уже говорил и этот факт… Как я и говорил, плюс 1 млн (дронов — прим. ред.), так оно и будет, разного вида. В принципе, некоторые виды дронов, вы знаете, они работают сейчас как артиллерийский снаряд и иногда даже могут быть дешевле", — подчеркнул президент.

Глава государства также отметил, что некоторые страны в прямом смысле наживаются на войне в Украине. Так, правительства определенных государств, названия которых Зеленский не назвал, просят за один артиллерийский снаряд от 4 до 8 тыс. долларов, тогда как в начале полномасштабного вторжения такой же снаряд стоил 1,5 тыс. долларов или евро.

"Деньги тоже могут помочь. Скажу вам честно, есть страны, о которых мы вслух не говорим, но там сугубо коммерческий интерес. Там все равно… сколько у нас людей, что там с нами будет… Есть деньги — есть соответствующее количество снарядов", — подчеркнул глава государства и отметил, что сейчас Украина борется за каждый снаряд.

Напомним, что Телеграф внимательно следит за пресс-конференцией Зеленского. Все ее подробности и главные заявления президента вы можете прочитать в нашем материале, перейдя по ссылке .

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