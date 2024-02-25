Буде більше і різних: Україна перевиконає план щодо мільйону дронів для ЗСУ, каже Федоров

В Україні понад 200 заводів, які будуть виробляти дрони для ЗСУ

В Україні налаштовані перевиконати план президента Володимира Зеленського щодо виробництва 1 млн дронів для фронту. Над цим наразі працює вся урядова команда.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив під час форуму "Україна. Рік 2024". За словами очільника відомства вже законтрактовані сотні тисяч дронів.

"У нас ніколи не буде стільки людей, скільки є в Російській Федерації. Але в нас є 300 тисяч інженерів, у нас уже є 200 компаній, які виробляють тільки БпЛА. Це наша перевага, яку потрібно масштабувати. Швидкість — це наша конкурентна перевага", — підкреслив міністр.

Федоров також зазначив, що наразі близько 90% всіх БпЛА, які сьогодні використовують ЗСУ на війні, — вироблені в Україні. Крім того, міністр трансформації підкреслив, що окрім розробки та виробництва FPV-дронів, будуть нарощувати й кількість виготовлених ударних коптерів, далекобійних дронів-камікадзе, морських дронів, розвідувальних літаків, РЕБ та човнів.

Разом з тим, Михайло Федоров підкреслив важливу роль волонтерів у здійсненні постачання дронів на фронт. За словами міністра, волонтера разом з небайдужими громадянами, які робили донати на дрони, зробили "значний внесок" у забезпечення армії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Україна отримає від Канади дрони зі штучним інтелектом на $70 млн. Такі дрони значно посилять оборону здатність України та ситуаційну обізнаність на місцях.