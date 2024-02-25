Зеленський назвав "альтернативне рішення" дефіциту боєприпасів у ЗСУ

Дрони дешевші за артилерійські снаряди, але так само ефективні

Президент Володимир Зеленський заявив, що в України є альтернативне рішення у тому випадку, якщо котрась з країн-партнерів вирішить "зійти з дистанції" у питанні виділення військової допомоги Україні. На думку очільника країни відповідь у державному ВПК, зокрема в тому, що стосується виробництва дронів.

Відповідну заяву президент зробив під час своєї пресконференції 25 лютого. Окремо Зеленський підкреслив ефективність дронів.

"Альтернатива — дрони, наше внутрішнє виробництво. Воно дуже непогане, я про це вже говорив і це факт… Як я і говорив, плюс 1 млн (дронів — прим. ред.), так воно і буде, різного виду. В принципі, деякі види дронів, ви знаєте, вони працюють зараз як артилерійський снаряд й іноді навіть можуть бути дешевші", — підкреслив президент.

Також очільник держави зауважив, що деякі країни в прямому сенсі наживаються на війні в Україні. Так, уряди певних держав, назви яких Зеленський не назвав, просять за один артилерійський снаряд від 4 до 8 тис. доларів, тоді як на початку повномасштабного вторгнення такий самий снаряд коштував 1,5 тис. доларів чи євро.

"Гроші також можуть допомогти. Скажу вам чесно, є країни про які ми вголос не говоримо, але там суто комерційний інтерес. Там все одно… скільки у нас людей, що там з нами буде… Є гроші — є відповідна кількість снарядів", — підкреслив очільник держави та зауважив, що нині Україні бореться за кожен снаряд.

Нагадаємо, що Телеграф уважно стежить за пресконференцією Зеленського. Усі її подробиці та головні заяви президента, ви можете прочитати у нашому матеріалі, перейшовши за посиланням.

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