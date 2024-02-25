Зеленський назвав причину невдачі контрнаступу у 2023 році

Президент назвав запоруку української перемоги

Президент України назвав одну з причин невдачі контрнаступу ЗСУ у 2023 році. За його словами, плани української армії мав Кремль.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час великої пресконференції 25 лютого 2024 року. Він заявив, що знає, що плани контрнаступу знали у Москві ще задовго до початку самого контрнаступу.

"Тому чим менше людей знає наші плани, тим швидше ми переможемо", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, що Телеграф уважно стежить за пресконференцією Зеленського. Усі її подробиці та головні заяви президента, ви можете прочитати у нашому матеріалі, перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, що Зеленський назвав співвідношення ЗСУ та армії РФ і сказав, за якої умови можна буде відтіснити росіян

Також ми повідомляли про те, що Зеленський відповів, чи піде він розмовляти з Путіним, якщо той раптом зателефонує. Перша частина відповіді була досить іронічною.