Зеленский назвал причину неудачи контрнаступления в 2023-ем году

Президент назвал залог украинской победы

Президент Украины назвал одну из причин неудачи контрнаступления ВСУ в 2023-ем году. По его словам, планы украинской армии были у Кремля.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время большой пресс-конференции 25 февраля 2024 года. Он заявил, что знает, что планы контрнаступления знали в Москве еще задолго до начала самого контрнаступления.

"Поэтому, чем меньше людей знает наши планы, тем быстрее мы победим", — отметил глава государства.

Напомним, что "Телеграф" внимательно следит за пресс-конференцией Зеленского. Все её подробности и главные заявления президента, вы можете прочитать в нашем материале, перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что Зеленский назвал соотношение ВСУ и армии РФ и сказал, при каком условии можно будет оттеснить россиян

Также мы сообщали о том, что Зеленский ответил, будет ли он разговаривать с Путиным, если тот вдруг позвонит. Первая часть ответа была довольно ироничной.