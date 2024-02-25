Зеленский назвал причину неудачи контрнаступления в 2023-ем году
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Президент назвал залог украинской победы
Президент Украины назвал одну из причин неудачи контрнаступления ВСУ в 2023-ем году. По его словам, планы украинской армии были у Кремля.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время большой пресс-конференции 25 февраля 2024 года. Он заявил, что знает, что планы контрнаступления знали в Москве еще задолго до начала самого контрнаступления.
"Поэтому, чем меньше людей знает наши планы, тем быстрее мы победим", — отметил глава государства.
Напомним, что "Телеграф" внимательно следит за пресс-конференцией Зеленского. Все её подробности и главные заявления президента, вы можете прочитать в нашем материале, перейдя по ссылке.
Ранее мы писали о том, что Зеленский назвал соотношение ВСУ и армии РФ и сказал, при каком условии можно будет оттеснить россиян
Также мы сообщали о том, что Зеленский ответил, будет ли он разговаривать с Путиным, если тот вдруг позвонит. Первая часть ответа была довольно ироничной.