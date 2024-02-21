Важный элемент войны: украинцам объяснили, чем уникальны отечественные морские дроны

Украинские морские дроны единственные в мире показали хороший результат при применении в условиях реальных боевых действий

В начале вторжения РФ в Украину армия не могла противостоять российским атакам из моря. Но морские дроны-камикадзе изменили ситуацию.

Чем уникальна эта разработка рассказал Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров порталу "Украинская правда". По его словам, это новый "технологический жанр", созданный Украиной и ставший "геймченджером войны".

Чиновник отметил, что это уникальная украинская разработка, которая может выполнять различные операции: наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана морского флота. А самое главное – боевые миссии.

Федоров рассказал, что сбор на первые морские дроны "Магура" был сделан через UNITED24. Впоследствии они стали закупаться за государственные средства.

Боевая часть дрона – 320 кг. Это позволяет более эффективно уничтожать вражеские корабли. Управляется он посредством спутниковой связи или радиосети. На носу катера есть видеокамера, передающая изображение в режиме онлайн. Так что можно увидеть своими глазами, как тонут вражеские корабли.

Дрон легко запускается из любого отдаленного места. Беспилотное управление сводит к минимуму потребность в человеческих ресурсах для выполнения миссий. Это позволяет сохранить как можно больше жизней.

Кроме "Магуры", сейчас есть другие компании, которые производят морские дроны. Например, дрон "Маричка" или SeaBaby. Появилась конкуренция производителей — они постоянно улучшают и усиливают образцы БпЛА. Каждая технология может совершить прорыв, определяющий ход войны. Морские дроны этому доказательство.", — рассказал Федоров.

Сейчас применение Украиной надводных дронов против флота РФ показывает другим странам эффективность такой техники, ведь раньше она еще не применялась в настоящих войнах.

Ранее "Телеграф" писал, сколько дронов Украина закупила в 2023 году.