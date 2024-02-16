Привет от союзников? Что нашли в новых черных "Шахедах", которыми атакуют Украину

Без чипов иностранного производства эти дроны не были бы способны выполнять свои задачи

В дронах-камикадзе "Шахед" черного цвета, которыми оккупанты атакуют Киев и Харьков, содержатся иностранные компоненты. Речь идет о деталях, которые производят в Китае, Швейцарии и Соединенных Штатах Америки.

Об этом информирует Национальное агентство по предотвращению коррупции. Отмечается, что захватчики применяют дроны черного цвета, чтобы усложнить ночью задачу по их уничтожению. Такие беспилотники уже сбивали в Киеве, Харькове и Херсонской области.

"Без чипов иностранного производства эти дроны не были бы способны выполнять свои задачи и атаковать украинские мирные города", — говорится в сообщении.

Несмотря на модернизацию и локализацию производства в зависимости от иностранных технологий и компонентов, вражеские дроны все также похожи на иранские и почти не отличаются от них.

"Это еще раз доказывает, что иностранным технологиям и компонентам не место в оружии агрессоров. Мир должен объединяться и исследовать, как такие компоненты попадают в РФ для привлечения соучастников этой войны к ответственности", — пишет НАПК.

Отмечается, что детали иностранного производства ранее были обнаружены в российских БПЛА "Supercam S350", "Гранат-4", "Ланцет" и иранских "Shahed-136" и "Mohajer-6".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ноябре 2023 года украинские военные сбили дроны черного цвета. В сети были опубликованы фотографии беспилотников.