Привіт від союзників? Що знайшли у нових чорних "Шахедах", якими атакують Україну

Без чіпів іноземного виробництва ці дрони не були б здатні виконувати свої завдання

У дронах-камікадзе "Шахед" чорного кольору, якими окупанти атакують Київ та Харків, містяться іноземні компоненти. Йдеться про деталі, які виробляють у Китаї, Швейцарії та Сполучених Штатах Америки.

Про це інформує Національне агентство із запобігання корупції. Зазначається, що загарбники застосовують дрони чорного кольору, щоб ускладнити вночі завдання їх знищення. Такі безпілотники вже збивали у Києві, Харкові та Херсонській області.

"Без чіпів іноземного виробництва ці дрони не були б здатні виконувати свої завдання та атакувати українські мирні міста", — йдеться у повідомленні.

Попри модернізацію та локалізацію виробництва залежно від іноземних технологій та компонентів, ворожі дрони все також схожі на іранські та майже не відрізняються від них.

"Це ще раз доводить, що іноземним технологіям та компонентам не місце у зброї агресорів. Світ має об’єднуватися та досліджувати, як такі компоненти потрапляють до РФ для притягнення співучасників цієї війни до відповідальності", — пише НАЗК.

Зазначається, що деталі іноземного виробництва раніше були виявлені у російських БПЛА "Supercam S350", "Гранат-4", "Ланцет" та іранських "Shahed-136" та "Mohajer-6".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у листопаді 2023 року українські військові збили дрони чорного кольору. У мережі було опубліковано фотографії безпілотників.