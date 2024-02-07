В Україні все ж таки збили реактивний "шахед": він майже повністю складається із західних деталей (фото)

Більшість деталей іранського дрону виготовлено на Заході.

Схоже, що чутки про те, що над Україною було збито новітнього іранського Shahed-238 з реактивним двигуном, виявилося правдою, оскільки фахівці вже оприлюднили багато цікавого щодо його пристрою.

Звітом про розбирання дрона поділилося видання Defense Express, яке вказало, що іранського в цьому БПЛА насправді небагато.

Зокрема, зазначається, що там використовується реактивний двигун TJ150, який був виготовлений компанією PBS Velká Bíteš з Чехії. Саме він дозволяє дрону розганятися до швидкості 520 км/год на марші, що й було зафіксовано українськими військовими.

За отримання сигналу супутникової навігації відповідають чотири антени канадської компанії Tallysman, які зустрічалися і на інших "шахедах".

Обробка цих сигналів своєю чергою на мікросхемах Analog Devices та Intel та мікроконтролері від NXP USA Inc. Три компанії базуються у США.

Блоки інерційної навігації також реалізовані на західному устаткуванні від швейцарських та американських компаній.

Модуль управління також використовує електроніку американського виробництва. А саме дітища компанії Texas Instruments.

Зазначається, що більшість електроніки може бути знайдена на цивільному ринку, а от як до Ірану потрапив реактивний двигун із Чехії вже викликає питання.

Як повідомлялося раніше, про збиток першого реактивного "шахеду" над Україною повідомлялося на початку січня 2024 року. Тоді у ЗСУ не стали підтверджувати цю інформацію.