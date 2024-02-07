В Украине все же сбили реактивный "шахед": он почти полностью состоит из западных деталей (фото)

Большинство деталей иранского дрона изготовлены на Западе

Похоже, что слухи о том, что над Украиной был сбит новейший иранский Shahed-238 с реактивным двигателем, оказались правдой, поскольку специалисты уже обнародовали много любопытного относительно его устройства.

Отчетом о разборке дрона поделилось издание Defense Express, которое указало, что иранского в этом БПЛА на самом деле очень немного.

В частности отмечается, что там используется реактивный двигатель TJ150, который был произведен компанией PBS Velká Bíteš из Чехии. Именно он позволяет дрону разгоняться до скорости в 520 км/ч на марше, что и было зафиксировано украинскими военными.

За принятие сигнала спутниковой навигации отвечают четыре антенны канадской компании Tallysman, которые встречались и на других "шахедах".

Обработка этих сигналов в свою очередь на микросхемах Analog Devices и Intel и микроконтроллере от NXP USA Inc. Три компании базируются в США.

Блоки инерциальной навигации тоже реализованы на западном оборудовании от швейцарских и американских компаний.

Модуль управления тоже использует электронику американского производства. А именно детища компании Texas Instruments.

Отмечается, что большая часть электроники может быть найдена на гражданском рынке, а вот как в Иран попал реактивный двигатель из Чехии уже вызывает вопросы.

Как сообщалось ранее, о сбитии первого реактивного "шахеда" над Украиной сообщалось в начале января 2024 года. Тогда в ВСУ не стали подтверждать эту информацию.