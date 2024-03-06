БПЛА ударил по большому комбинату в Курской области РФ: на предприятии пожар (видео)

Это уже повторный удар

В Курской области РФ второй раз за утро раздаются взрывы. Её снова атаковали беспилотники.

Об этом сообщают российские пропагандисты. По их данным, удар пришелся по Михайловскому горно-обогатительному комбинату им. А.В. Варичева в Железногорске. При этом, как указывается в их сообщениях, это уже второй удар по нему за это утро. Оказывается, горящий склад ГСМ, о котором заявлял местный губернатор, также находился на этом комбинате.

Пропаганда утверждает, что в этот момент на территории комбината якобы находились врачи, несколько пожарных расчётов и спасатели, которые ликвидировали последствия первого удара.

Как можно увидеть на опубликованных кадрах, на предприятии после удара БПЛА есть разрушения, бушует пожар.

Для справки: Михайловский горно-обогатительномый комбинат является одним из крупнейших на постсоветском пространстве по добыче и обогащению железной руды. 12 апреля 2023 года, на фоне вторжения России в Украину, холдинг "Металлоинвест" и Михайловский горно-обогатительный комбинат были включены в блокирующие санкционные списки США и Великобритании как компании связанные с Алишером Усмановым, который попал под санкции США, Евросоюза, Великобритании и ряда других стран после нападения России на Украину как ответственный за финансирование агрессии.

Напомним, ранее мы писали о том, что утром 5 марта в Белгородской области пылала нефтебаза, а перед пожаром гремел взрыв.