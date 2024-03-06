БПЛА вдарив по великому комбінату в Курській області РФ: на підприємстві пожежа (відео)

Це вже повторний удар

У Курській області РФ вдруге за ранок лунають вибухи. Її знову атакували безпілотники.

Про це повідомляють російські пропагандисти. За їхніми даними, удар припав по Михайлівському гірничо-збагачувальному комбінату ім. Варичева у Железногорську. При цьому, як зазначається в їхніх повідомленнях, це вже другий удар по ньому за цей ранок. Виявляється, палаючий склад ПММ, про який заявляв місцевий губернатор, також знаходився на цьому комбінаті.

Пропаганда стверджує, що в цей момент на території комбінату нібито були лікарі, кілька пожежних розрахунків та рятувальники, які ліквідували наслідки першого удару.

Як можна побачити на опублікованих кадрах, на підприємстві після удару БПЛА є руйнування, вирує пожежа.

Для довідки: Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат є одним із найбільших на пострадянському просторі з видобутку та збагачення залізняку. 12 квітня 2023 року, на тлі вторгнення Росії в Україну, холдинг "Металоінвест" та Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат були включені до блокуючих санкційних списків США та Великобританії як компанії пов’язані з Алішером Усмановим, який потрапив під санкції США, Євросоюзу, Великобританії країн після нападу Росії на Україну як відповідальний за фінансування агресії

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вранці 5 березня в Білгородській області палала нафтобаза, а перед пожежею гримів вибух.