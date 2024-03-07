Война — день 743: россияне давят в Донецкой области, но замедлились под Купянском

Оперативно о главном за сутки

Ситуация на фронте остается стабильно сложной, а российские оккупанты продолжают оказывать давление на ряде участков фронта. Основные бои происходят, как и прежде, на востоке Украины, хотя на Купянском направлении наблюдалось уменьшение количества атак. В целом же украинском военном руководстве отмечают, что у россиян пошли в ход слабо подготовленные резервы, а потому есть основания полагать, что в текущем году ВСУ могут начать еще одно контрнаступление.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 7 марта, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Несколько БПЛА с Белгородской области атаковали Харьковскую. В местных telegram-каналах появлялись сообщения о взрывах в Чугуевском районе

00:00 Оккупанты за сутки 19 раз обстреляли Сумскую область, всего было зафиксировано 91 взрыв.

Информацию за 4 марта февраля смотрите по ссылке: Война — день 740: россияне наступают на востоке и юге, жарко под Работино и Авдеевкой

О том, что происходило 5 марта, читайте в материале: Война — день 741: ВСУ остановили продвижение россиян под Авдеевкой, но они нашли новую цель

С ситуацией в Украине за 6 марта можно ознакомиться в материале: Война — день 742: россияне давят на нескольких направлениях и массово атакуют "шахедами"