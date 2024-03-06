Украина готовится к новому контрнаступлению? Командующий Сухопутными войсками раскрыл планы на 2024 год

Враг бросает неподготовленных солдат в бои с ВСУ, чтобы перехватить инициативу на поле боя

Несмотря на то, что контрнаступление ВСУ летом 2023 года не удалось из-за того, что РФ знала о планах украинского военного командования, Украина не намерена сдавать свои позиции. В 2024 году ожидаются новые контрударные действия.

Об этом в эфире телемарафона заявил недавно назначенный командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк. По его словам, уже есть планы, как восстановить и создать с нуля новые ударные группировки войск.

На сегодняшний день ситуация на поле боя остается тяжелой, но контролируемой.

"Россия делает все, чтобы максимально освободить от нас территорию нашу, как они говорят. Максимально это сделать до выборов их президента. Поэтому на штурм бросается все, что возможно и невозможно. Из перехватов, по оценке убитых и пленных, (Россией, — ред.) люди бросаются, которые прибыли на линию фронта одну-две недели. Без подготовки. Им проводят маленький инструктаж, и они уже бросаются в бой", — сказал Павлюк.

Россия это делает для того, чтобы любой ценой перехватить и удержать инициативу на фронте. Перед украинскими военными стоят другие задачи, основная из которых — стабилизировать линию фронта.

"Максимально уничтожить (силы врага — ред.) и провести перегруппировку частей, которые нуждаются в восстановлении и докомлпектовании, для вывода их на полигоны, чтобы создать ударную группировку и в этом году провести контрударные действия. Нам это удается, ситуация стабилизируется. Остается еще несколько горячих направлений, где противник сосредотачивает свои максимальные силы: это Авдеевка, направление Часового Яра, направление Терны в сторону Лиман", — отметил Александр Павлюк.

На этих направлениях, по словам Командующего Сухопутными войсками, идут тяжелые бои, однако Силы обороны Украины наносят россиянам в ответ значительные потери. В ближайшее время у ВСУ есть шансы стабилизировать ситуацию на поле боя, чтобы затем перехватить инициативу и перейти к активным действиям.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как россияне могли узнать о планах Украины насчет контрнаступления летом 2023 года. По словам бывшего сотрудника СБУ скрыть военные намерения в XXI веке просто невозможно.