Вернули контроль: ВСУ выбили оккупантов из села возле Авдеевки - СМИ

Еще недавно ВСУ с трудом держали оборону возле этого населенного пункта

Украинские военные вытеснили оккупантов из села Тоненькое Донецкой области к западу от Авдеевки. ВСУ вернули полный контроль над населенным пунктом.

Об этом пишет эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиана Рёпке со ссылкой на видеозаписи с места сражения. За некоторое время до этого он говорил, что украинские войска с трудом держат оборону на линии Бердычи — Семеновка — Орловка — Тоненькое к западу от Авдеевки.

Также о тяжелых боях на данном направлении сообщал основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. В свою очередь Рёпке теперь заявляет, что ВСУ смогли выбить захватчиков обратно из Тоненького.

Левиев объяснял, что за Орловку и Тоненькое бои продолжаются, хотя оккупанты раньше времени заявили, что якобы эти населенные пункты "взяты". Он также добавил, что стратегического большого значения нет, а враг, вероятно, пытается проводить там эти атаки "исключительно, чтобы достигнуть политических целей, а именно — выхода на административные границы Донецкой области".

Репке в свою очередь ранее говорил, что ВСУ выстроили оборону по линии Бердычи — Семёновка — Орловка — Тоненькое. Там расположены пруды и небольшие реки, которые удобно оборонять.

"Украинская армия вернула полный контроль над Тоненьким к западу от Авдеевки. Россияне обстреливают село из РСЗО", — сказал Репке на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после захвата Авдеевки российские оккупанты не остановили свое наступление, но ВСУ удалось остановить его. Обстановку удается стабилизировать и продвижение противника прекращено.