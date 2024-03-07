Россияне отчаянно атакуют на трех направлениях: на каких участках фронта наиболее горячо (карта)
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Силы обороны сверхусилиями защищают каждый метр земли
В четверг, 7 марта, начались 743 сутки полномасштабной войны с Россией, за минувшие произошло 92 боевых столкновения. Враг отчаянно атакует позиции украинских защитников на трех направлениях — Авдеевском, Новопавловском и Ореховском.
Российские войска гораздо менее активны в Харьковской и Херсонской областях. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщает в Facebook.
На Купянском направлении враг снизил количество атак в последние дни. За сутки российские войска пытались пробить оборону ВСУ четыре раза. Их атаки были отражены вблизи населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.
Менее спокойно было на Лиманском направлении. Россияне атаковали 11 раз вблизи Белогоровки Луганской области и Тернов Донецкой.
Столько же атак Силы обороны отразили на Бахмутском направлении. Враг пытался продвинуться вблизи Ивановского, Андреевки и Клещиевки Донецкой области.
Наиболее горячим участком фронта за последние сутки стало Авдеевское направление. Россияне совершили 21 атаку. Силы обороны остановили врага в районах населенных пунктов Невельское, Тоненько, Первомайское и Бердичи Донецкой области.
Силы обороны отразили 20 атак на Новопавловском направлении. Враг пытался продвинуться вблизи Победы, Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.
Горячее было и на Ореховском направлении. Россияне атаковали позиции Сил обороны 16 раз. Они пытались продвинуться в районах вблизи Роботино и Вербового Запорожской области.
ВСУ удерживают позиции на Херсонском направлении. За прошедшие сутки россияне провели одну атаку, безуспешную.
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