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Россияне отчаянно атакуют на трех направлениях: на каких участках фронта наиболее горячо (карта)

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
Дата публикации
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Автор
Украинские защитники Новость обновлена 07 марта 2024, 08:47
Украинские защитники. Фото Генштаб ВСУ

Силы обороны сверхусилиями защищают каждый метр земли

В четверг, 7 марта, начались 743 сутки полномасштабной войны с Россией, за минувшие произошло 92 боевых столкновения. Враг отчаянно атакует позиции украинских защитников на трех направлениях — Авдеевском, Новопавловском и Ореховском.

Российские войска гораздо менее активны в Харьковской и Херсонской областях. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщает в Facebook.

На Купянском направлении враг снизил количество атак в последние дни. За сутки российские войска пытались пробить оборону ВСУ четыре раза. Их атаки были отражены вблизи населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

Карта боев DeepStateMAP 7 марта, Купянское направление
Ситуация на Купянском направлении на карте DeepStateMAP на утро 7 марта

Менее спокойно было на Лиманском направлении. Россияне атаковали 11 раз вблизи Белогоровки Луганской области и Тернов Донецкой.

Карта боев DeepStateMAP 7 марта, Лиманское направление
Ситуация на Лиманском направлении на карте DeepStateMAP на утро 7 марта

Столько же атак Силы обороны отразили на Бахмутском направлении. Враг пытался продвинуться вблизи Ивановского, Андреевки и Клещиевки Донецкой области.

Карта боев DeepStateMAP 7 марта, Бахмутское направление
Ситуация на Бахмутском направлении на карте DeepStateMAP на утро 7 марта

Наиболее горячим участком фронта за последние сутки стало Авдеевское направление. Россияне совершили 21 атаку. Силы обороны остановили врага в районах населенных пунктов Невельское, Тоненько, Первомайское и Бердичи Донецкой области.

Карта боев DeepStateMAP 7 марта, Авдеевское направление
Ситуация на Авдеевском направлении на карте DeepStateMAP на утро 7 марта

Силы обороны отразили 20 атак на Новопавловском направлении. Враг пытался продвинуться вблизи Победы, Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.

Карта боев DeepStateMAP 7 марта, Новопавловское направление
Ситуация на Новопавловском направлении на карте DeepStateMAP на утро 7 марта

Горячее было и на Ореховском направлении. Россияне атаковали позиции Сил обороны 16 раз. Они пытались продвинуться в районах вблизи Роботино и Вербового Запорожской области.

Карта боев DeepStateMAP 7 марта, Ореховское направление
Ситуация на Ореховском направлении на карте DeepStateMAP на утро 7 марта

ВСУ удерживают позиции на Херсонском направлении. За прошедшие сутки россияне провели одну атаку, безуспешную.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, когда Украина может совершить новое контрнаступление. Планы раскрыли в Сухопутных войсках.

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#Украина #Россия #Карта #Война #ВСУ