Росіяни відчайдушно атакують на трьох напрямках: на яких ділянках фронту найбільш гаряче (карта)
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Сили оборони надзусиллями захищають кожен метр землі
У четвер, 7 березня, почалась 743 доба повномасштабної війни з Росією, за минулу відбулось 92 бойових зіткнення. Ворог відчайдушно атакує позиції українських захисників на трьох напрямках ― Авдіївському, Новопавлівському та Оріхівському.
Російські війська значно менш активні у Харківській та Херсонській областях. Про це Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) повідомляє у Facebook.
На Куп’янському напрямку ворог знизив кількість атак в останні дні. За добу російські війська намагались пробити оборону ЗСУ чотири рази. Їхні атаки були відбиті поблизу населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області.
Менш спокійно було на Лиманському напрямку. Росіяни атакували 11 разів поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів Донецької.
Стільки ж атак Сили оборони відбили на Бахмутському напрямку. Ворог намагався просунутись поблизу Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.
Найбільш гарячою ділянкою фронту за останню добу став Авдіївський напрямок. Росіяни здійснили 21 атаку. Сили оборони зупинили ворога у районах населених пунктів Невельське, Тоненько, Первомайське та Бердичі Донецької області.
Сили оборони відбили 20 атак на Новопавлівському напрямку. Ворог намагався просунутись поблизу Побєди, Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області.
Гаряче було й на Оріхівському напрямку. Росіяни атакували позиції Сил оборони 16 разів. Вони намагались просунутись у районах поблизу Роботиного та Вербового Запорізької області.
ЗСУ утримують позиції на Херсонському напрямку. За минулу добу росіяни провели одну атаку, безуспішну.
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