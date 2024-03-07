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Росіяни відчайдушно атакують на трьох напрямках: на яких ділянках фронту найбільш гаряче (карта)

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Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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Автор
Українські захисники
Українські захисники. Фото Генштаб ЗСУ

Сили оборони надзусиллями захищають кожен метр землі

У четвер, 7 березня, почалась 743 доба повномасштабної війни з Росією, за минулу відбулось 92 бойових зіткнення. Ворог відчайдушно атакує позиції українських захисників на трьох напрямках ― Авдіївському, Новопавлівському та Оріхівському.

Російські війська значно менш активні у Харківській та Херсонській областях. Про це Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) повідомляє у Facebook.

На Куп’янському напрямку ворог знизив кількість атак в останні дні. За добу російські війська намагались пробити оборону ЗСУ чотири рази. Їхні атаки були відбиті поблизу населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області.

Карта боїв DeepStateMAP 7 березня, Куп'янський напрямок
Ситуація на Куп'янському напрямку на карті DeepStateMAP на ранок 7 березня

Менш спокійно було на Лиманському напрямку. Росіяни атакували 11 разів поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів Донецької.

Карта боїв DeepStateMAP 7 березня, Лиманський напрямок
Ситуація на Лиманському напрямку на карті DeepStateMAP на ранок 7 березня

Стільки ж атак Сили оборони відбили на Бахмутському напрямку. Ворог намагався просунутись поблизу Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

Карта боїв DeepStateMAP 7 березня, Бахмутський напрямок
Ситуація на Бахмутському напрямку на карті DeepStateMAP на ранок 7 березня

Найбільш гарячою ділянкою фронту за останню добу став Авдіївський напрямок. Росіяни здійснили 21 атаку. Сили оборони зупинили ворога у районах населених пунктів Невельське, Тоненько, Первомайське та Бердичі Донецької області.

Карта боїв DeepStateMAP 7 березня, Авдіївський напрямок
Ситуація на Авдіївському напрямку на карті DeepStateMAP на ранок 7 березня

Сили оборони відбили 20 атак на Новопавлівському напрямку. Ворог намагався просунутись поблизу Побєди, Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області.

Карта боїв DeepStateMAP 7 березня, Новопавлівський напрямок
Ситуація на Новопавлівському напрямку на карті DeepStateMAP на ранок 7 березня

Гаряче було й на Оріхівському напрямку. Росіяни атакували позиції Сил оборони 16 разів. Вони намагались просунутись у районах поблизу Роботиного та Вербового Запорізької області.

Карта боїв DeepStateMAP 7 березня, Оріхівський напрямок
Ситуація на Оріхівському напрямку на карті DeepStateMAP на ранок 7 березня

ЗСУ утримують позиції на Херсонському напрямку. За минулу добу росіяни провели одну атаку, безуспішну.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, коли Україна може здійснити новий контрнаступ. Плани розкрили у Сухопутних військах.

Теги:
#Україна #Росія #Мапа #Війна #ЗСУ