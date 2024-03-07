Війна — день 743: росіяни тиснуть у Донецькій області, але сповільнилися під Куп’янськом

Оперативно про головне за добу

Ситуація на фронті залишається стабільно складною, а російські окупанти продовжують чинити тиск на низці ділянок фронту. Основні бої відбуваються, як і раніше, на сході України, хоч на Куп’янському напрямку спостерігалося зменшення кількості атак. Загалом в українському військовому керівництві зазначають, що у росіян пішли в хід слабо підготовлені резерви, а тому є підстави вважати, що цього року ЗСУ можуть розпочати ще один контрнаступ.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 7 березня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Окупанти за добу 19 разів обстріляли Сумську область, всього було зафіксовано 91 вибух.

Інформацію за 4 березня лютого дивіться за посиланням: Війна — день 740: росіяни наступають на сході та півдні, спекотно під Роботиним та Авдіївкою

Про те, що відбувалося 5 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 741: ЗСУ зупинили просування росіян під Авдіївкою, але вони знайшли нову мету

Із ситуацією в Україні за 6 березня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 742: росіяни тиснуть на кількох напрямках і масово атакують "шахедами"