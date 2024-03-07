Повернули контроль: ЗСУ вибили окупантів із села біля Авдіївки — ЗМІ

Ще нещодавно ЗСУ насилу тримали оборону біля цього населеного пункту

Українські військові витіснили окупантів із села Тоненьке Донецької області на захід від Авдіївки. ЗСУ повернули повний контроль над населеним пунктом.

Про це пише експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліана Репке з посиланням на відео з місця битви. За деякий час до цього він говорив, що українські війська важко тримають оборону на лінії Бердичі — Семенівка — Орлівка — Тоне на захід від Авдіївки.

Також про тяжкі бої на цьому напрямку повідомляв засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв. Своєю чергою Репке тепер заявляє, що ЗСУ змогли вибити загарбників назад із Тоненького.

Левієв пояснював, що за Орлівку та Тоненьке бої продовжуються, хоча окупанти раніше заявили, що нібито ці населені пункти "взяті". Він також додав, що стратегічного великого значення немає, а ворог, ймовірно, намагається проводити там ці атаки "виключно, щоб досягти політичних цілей, а саме виходу на адміністративні кордони Донецької області".

Репке своєю чергою раніше казав, що ЗСУ вибудували оборону по лінії Бердичі — Семенівка — Орлівка — Тоненьке. Там розташовані ставки та невеликі річки, які зручно обороняти.

"Українська армія повернула повний контроль над Тоненьким на захід від Авдіївки. Росіяни обстрілюють село з РСЗВ", — сказав Репке на своїй сторінці у соціальній мережі Х.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після захоплення Авдіївки російські окупанти не зупинили свій наступ, але ЗСУ вдалося зупинити його. Обстановку вдається стабілізувати та просування противника припинено.