"Допомогли" журналісти та Маляр? Комбриг розповів, як ЗМІ зірвали важливу операцію на фронті

Противник реагує на публікації ЗМІ або навіть пабліків у соцмережах про успіхи ЗСУ та починає ще більше обстрілів

Нерідко публікації у соціальних мережах та інформація, рознесена журналістами про майбутні успіхи на фронті, заважала українським військовим досягати цілей. Ворог реагував на інформацію і після цього розпочинав ще більш масовані обстріли.

Про це розповів командир 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Еміль Ішкулов в інтерв’ю "У країнській правді". За його словами, одного разу кількість обстрілів збільшилася більш ніж утричі.

"Наприкінці 2022-го року під Кремінною, ми там проводили наступальні дії. Але через ваших колег були трохи обурені…

Ми там мали успіх, нам лишалося півтора кілометра до самої Кремінної, але в ЗМІ почали поширюватися відео, мовляв, "Кремінна майже наша, ми все взяли, успіх". І противник на це відреагував: збільшилася кількість артилерії, особового складу, підтягнулися резерви. Буквально за кілька днів кількість обстрілів збільшилася від 60 до 200 з копійками – це втричі. Після цього ми особливого успіху не мали", — сказав Ішкулов.

Він зазначив, що це відео розповсюджували журналісти. А на запитання співрозмовника з видання про те, як вони туди заїхали, комбриг коротко відповів: "У нас там є Ганна Маляр…".

Це, за словами Ішкулова, спричинило те, що наші військові тоді не мали успіху.

"Нещодавно я так само давав коментар з приводу Кліщіївки: ми хоча б тиждень намагалися витримати тишу, щоб дати особовому складу заритися. Я розумів, що зараз буде сказано, що Кліщіївка наша – буде реакція (з боку росіян – УП).

Нам не вистачило буквально два дні, якийсь незрозумілий ТРО-шний батальйон почав висвітлювати інформацію про Кліщіївку. Тоді нас почали штурмувати з трьох боків, щоб вибити. Була втрата деяких СП-шок (спостережних пунктів – УП), незначних позицій, але ми втрималися. Стратегічно ми цей рубіж досі тримаємо без втрат", — пояснив військовий.

Наразі Кліщіївка під контролем ЗСУ. Однак окупанти постійно штурмують її, заходять невеликими групами – по дві – три особи. Іноді таких груп буває до десятої на день, вони намагаються продавити фланг.

"Але завдяки нормальній колективній роботі – 5-та 93-тя, 92-га, 28-ма бригади – усе більш-менш тримається. Як тільки якесь загострення, ми один одному допомагаємо, направляємо скидачів або артилерію.

Усе ускладнюється тим, що з осені 2022-го противник почав активно застосовувати FPV-дрони та скиди. Біля нас Бахмут, дев'ятиповерхівки, з яких можна нормально літати, контролити, спостерігати. Тому нині захід на позицію, евакуація – дуже ускладнені", — зазначив Ішкулов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти активно атакують два напрямки на фронті. На одному різко припинилися бої.