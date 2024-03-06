Рус

"Допомогли" журналісти та Маляр? Комбриг розповів, як ЗМІ зірвали важливу операцію на фронті

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Еміль Ішкулов Новина оновлена 06 березня 2024, 10:42
Еміль Ішкулов. Фото Колаж "Телеграфу"

Противник реагує на публікації ЗМІ або навіть пабліків у соцмережах про успіхи ЗСУ та починає ще більше обстрілів

Нерідко публікації у соціальних мережах та інформація, рознесена журналістами про майбутні успіхи на фронті, заважала українським військовим досягати цілей. Ворог реагував на інформацію і після цього розпочинав ще більш масовані обстріли.

Про це розповів командир 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Еміль Ішкулов в інтерв’ю "У країнській правді". За його словами, одного разу кількість обстрілів збільшилася більш ніж утричі.

"Наприкінці 2022-го року під Кремінною, ми там проводили наступальні дії. Але через ваших колег були трохи обурені…

Ми там мали успіх, нам лишалося півтора кілометра до самої Кремінної, але в ЗМІ почали поширюватися відео, мовляв, "Кремінна майже наша, ми все взяли, успіх". І противник на це відреагував: збільшилася кількість артилерії, особового складу, підтягнулися резерви. Буквально за кілька днів кількість обстрілів збільшилася від 60 до 200 з копійками – це втричі. Після цього ми особливого успіху не мали", — сказав Ішкулов.

Він зазначив, що це відео розповсюджували журналісти. А на запитання співрозмовника з видання про те, як вони туди заїхали, комбриг коротко відповів: "У нас там є Ганна Маляр…".

Це, за словами Ішкулова, спричинило те, що наші військові тоді не мали успіху.

"Нещодавно я так само давав коментар з приводу Кліщіївки: ми хоча б тиждень намагалися витримати тишу, щоб дати особовому складу заритися. Я розумів, що зараз буде сказано, що Кліщіївка наша – буде реакція (з боку росіян – УП).

Нам не вистачило буквально два дні, якийсь незрозумілий ТРО-шний батальйон почав висвітлювати інформацію про Кліщіївку. Тоді нас почали штурмувати з трьох боків, щоб вибити. Була втрата деяких СП-шок (спостережних пунктів – УП), незначних позицій, але ми втрималися. Стратегічно ми цей рубіж досі тримаємо без втрат", — пояснив військовий.

Наразі Кліщіївка під контролем ЗСУ. Однак окупанти постійно штурмують її, заходять невеликими групами – по дві – три особи. Іноді таких груп буває до десятої на день, вони намагаються продавити фланг.

"Але завдяки нормальній колективній роботі – 5-та 93-тя, 92-га, 28-ма бригади – усе більш-менш тримається. Як тільки якесь загострення, ми один одному допомагаємо, направляємо скидачів або артилерію.

Усе ускладнюється тим, що з осені 2022-го противник почав активно застосовувати FPV-дрони та скиди. Біля нас Бахмут, дев'ятиповерхівки, з яких можна нормально літати, контролити, спостерігати. Тому нині захід на позицію, евакуація – дуже ускладнені", — зазначив Ішкулов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти активно атакують два напрямки на фронті. На одному різко припинилися бої.

Теги:
#Україна #Війна #Кремінна #Кліщіївка