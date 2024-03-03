Залишились руїни: у мережі показали супутникові знімки Авдіївки "до" та "після" приходу армії РФ

Місто було зеленим та розвиненим

В мережі з'явились супутникові знімки Авдіївки Донецької області до та після вторгнення Російської Федерації. Окупанти вщент зруйнували українське місто.

Про це повідомляє Telegram-канал "Донбасс Реалии". На перших фото видно, як виглядала Авдіївка до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

На останньому фото видно Авдіївку вже 17 лютого — у день, коли українські війська вийшли з міста після 4 місяців активного російського наступу на місто.

Авдіївка до повномасшабного вторгення

Авдіївка до повномасшабного вторгення

Авдіївка після повномасшабного вторгення

Авдіївка після повномасшабного вторгення

Зазначимо, що Збройні Сили України були змушені відійти з Авдіївки 17 лютого 2024 року, щоб не потрапити в оточення. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну тут жило понад 30 тис. мешканців.

Тут розвивалася промисловість. У 1900-му році в Авдіївці розпочав свою роботу великий цегельний завод, який окрім цегли, виготовляв ще і черепицю. У 1929-му з'явився керамічний завод.

А в 1963 році запустили першу лінію славетного "Авдіївського коксохіму". На заводі виготовляли понад 30 видів продукції, пише видання Ukrainer. Основними були доменний кокс, який використовується в чорній і кольоровій металургії як технологічне паливо, а також пек електродний і сирий бензол. Продукцію АКХЗ експортували в низку країн, зокрема в Польщу, Молдову, Словаччину, Єгипет, Туреччину.

Вперше росіяни окупували Авдіївку у квітні 2014 року. Це були підтримувані Росією бойовики "Донецької народної республіки". Терористи провели в місті бутафорський "референдум" і проголосили його частиною так званої "ДНР". Шабаш тривав недовго — у липні 2014 місто звільнили бійці ЗСУ та добровольці з "Правого сектору".

З того часу Авдіївка стала прифронтовим містом. Тут постійно лунали вибухи, час від часу були прильоти російських ракет, а бої на прилеглих територіях фактично не вщухали з 2014 року.

З початком повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Авдіївка стала однією з головних цілей РФ. Нова фаза війни для міста почалася дещо раніше: перша російська атака відбулася 21 лютого 2022 року після проголошення Росією "незалежності" терористичних угруповань "ЛНР" та "ДНР".

"Окупанти щоденно обстрілювали Авдіївку, руйнуючи домівки місцевих жителів і лишаючи їх без необхідних умов: електропостачання, опалення й газу в Авдіївці немає з весни 2022 року, а централізоване водопостачання припинилося за кілька місяців до вторгнення унаслідок пошкодження росіянами Донецької фільтрувальної станції. Через поновлені у лютому 2022 року бойові дії призупинив, а тоді й зовсім зупинив роботу коксохімічний завод. У травні 2022-го російська армія цілеспрямовано обстріляла зупинку, на якій працівники заводу чекали автобус; тоді загинуло 10 людей, а 15 отримали поранення. З того часу коксохім постійно обстрілюється з боку РФ", — пише видання Ukrainer.

Раніше "Телеграф" писав, що після відходу з Авдіївки Україна тепер має шанс втратити й інші міста. Серед них навіть Харків.