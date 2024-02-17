Не обійшлося без втрат, та ворогу було не солодко: як ЗСУ виходили з Авдіївки, деталі від військових

Українські захисники та захисниці відбили 43 атаки ворога на Авдіївському напрямку

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський прокоментував вихід підрозділів з Авдіївки. За його словами, вихід особового складу відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв однак, на кінцевому етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, дехто з українських воїнів потрапив у полон. Вихід підрозділів з Авдіївки прикривали артилеристи ОСУВ "Таврія".

Про це Тарнавський написав у своєму Telegram. Прикриваючи наших воїнів, артилеристи виконали майже 400 вогневих завдань.

"Загальні втрати росіян у живій силі в усій операційній зоні ОСУВ "Таврія" за минулу добу становлять 609 осіб, в озброєнні та військовій техніці — 21 одиницю (не враховуючи БпЛА). Зокрема це 2 танки, 11 бойових бронемашин, 4 артсистеми, 1 ПТРК, 3 автомобілі. Також Сили оборони України знищили 2 інших важливих об'єкти противника. Нейтралізовано або знищено 230 БпЛА різних типів", — написав бригадний генерал.

Головне про події 16 лютого від "Телеграф"

За словами генерала, за минулу добу на Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці відбили 38 атак ворога в районі Авдіївки, Ласточкиного, західніше Бердичів та ще 5 атак — біля Первомайського та Невельського. Наразі воїни займають позиції на другому рубежі оборони.

Прокоментував надзвичайно складний вихід українських підрозділів і заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Третя штурмова гідно билася з ворогом, який переважав і кількісно, і в озброєнні. Наразі воїни вийшли на підготовлені позиції. Про це він написав у своєму Telegram.

"Третя штурмова бригада за свій період перебування в Авдіївці встигла перебаранити тисячі російських окупантів. Знищити купу техніки. Але головне — нам вдалось вберегти більшість свого особового складу. Що надзвичайно важливо для того, щоб далі вбивати росіян та звільняти свої території", — написав Жорін.

Фото з Telegram Максима Жоріна

Заступник командира 3 ОШБр зазначив, що в цілому ситуація на Авдіївському напрямку важка, попереду на бійців чекають дуже складні бої.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про історію оборони стратегічного міста на Донбасі. Україна бореться за Авдіївку вже десять років, як до, так і після повномасштабного поранення РФ.