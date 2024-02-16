"Авдіївське пекло". Історія оборони статегічного міста на Донбасі

Зараз російські війська продовжують атакувати місто, з деяких позицій ЗСУ довелося відійти

Прифронтове місто Авдіївка на Донеччині зазнає масштабного нападу з боку росіян, всередині міста точаться запеклі бої й з часом ситуація геть не покращується. Українським військовим довелося відійти з деяких позицій, це наймасованіший наступ росіян у регіоні за останні чотири місяці, в результаті якого Україна ризикує тимчасово втратити Авдіївку.

Україна бореться за це прифронтове місто вже десять років, як до, так і після повномасштабного поранення РФ. Всі ці роки місто тероризували окупанти, роблячи життя у ньому неможливим та лишали людей без води, обстрілювали коксохімічний завод разом з робітниками й ремонтниками, те саме стосувалося фільтрувальної станції. Авдіївська промзона за десятиліття стала місцем гибелі багатьох українських захисників. "Телеграф" розповідає історію боїв за місто:

Останній наступ росіян

Активна фаза цього наступу росіян на Авдіївку розпочався 10 жовтня 2023 року, він став наймасовішим у цьому районі з 24 лютого 2022 року Окупанти тисли одночасно з двох флангів: з північного та південного, щоб спробувати взяти в кільце українські війська і під загрозою оточення змусити їх відступити. Ворог перекинув під Авдіївку величезні резерви та залучав нові підрозділи, не шкодуючи ресурсів. 10 листопада 2023 року на той час Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під Авдіївкою за місяць штурмів РФ втратила майже 10 тисяч окупантів, понад 100 танків, 250 бронемашин, близько 50 артсистем та 7 літаків Су-25.

У середині грудня 2023 року ворог зміг здійснити невелике просування на півночі біля Степового. Успіхи їхні протягом певного часу були незначними, проте за ці місяці їм все ж вдалося дуже повільно, але дотиснути ситуацію. Протягом останнього тижня з фронту постійно лунають новини про погіршення — згідно з офіційним повідомленням ЗСУ, росіяни намагалися взяти під вогневий контроль логістичне сполучення та відрізати шляхи забезпечення українських військових у напівоточеному місті.

14 лютого голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що дорогу, яка веде до Авдіївки, росіяни можуть повністю прострілювати. Проте якщо основна логістична артерія до Авдіївки буде перерізана росіянами, то українське командування має запасні шляхи постачання, стверджує представник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій.

16 лютого вночі командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що ситуація в Авдіївці складна, але контрольована. Запеклі бої точаться в межах міста.

"Наші війська застосовують усі наявні сили та засоби для стримування ворога. Згідно з прийнятим рішенням, відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках. Крім того, виділений додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження. Підготовлені нові позиції й продовжують готуватися потужні укріплення з урахуванням усіх можливих сценаріїв", — заявив Тарнавський.

Судячи з мапи бойових дій Deep State, протягом доби ситуація у районі Авдіївки погіршилася. Ворог за допомогою бойовиків-терористів"ДНР" недобитків захопив Донецьку фільтрувальну станцію та просунувся біля Невельського:

Карта бойових дій за 16 лютого, Deep State

Дані військових з фронту дещо більш різкі, вони називають ситуацію не інакше як "Авдіївське пекло":

Так, 3-тя ОШБ підтверджує, що була терміново передислокована для посилення у найгарячішу точку фронту. Бійці змушені воювати на 360 градусів проти нових бригад, які заводить противник.

Командир підрозділу "Terra" у 3-й окремій штурмовій бригаді Микола Волохов повідомив, що окупанти стягнули до Авдіївки елітні війська та зосередили велику кількість піхоти.

Перший заступник командира полку спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич пояснив, що, на його думку, армії РФ треба протистояти не "лоб в лоб", а за допомогою маневрів: "Обріжте наступаючі сили противника з флангу!".

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Військовослужбовець 110 ОМБР 1 батальйону 2 роти Віктор Біляк пише, що він перебуває на позиції укріпрайону "Зеніт" (південний схід від Авдіївки, майже уся зайнята росіянами). Для розуміння — росіяни публікували відео де, вони носили у цьому районі свої триколори. Згодом ЗСУ офіційно заявили, що командування прийняло рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки. Захисник, який і сам поранений, пише про надважке становище та про те, що евакуювати поранених звідти неможливо, за ними не приїжджали.

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"Евак не приїхав. Остання група покинула бункер. А цей діалог по рації, ранив нас в самі наші глибини: Поранений. А що, еваку не буде? Командир. Ні, не буде, залишайте 300 (поранені, — ред.). Він не знав, що говорить з пораненим. Залишилось як мінімум шість осіб. І так само, було важко читати їхні повідомлення, в чаті в сигналі. Їхній відчай, та приреченість. Це завжди залишиться в нас. Гинуть самі сміливі. Будучи повністю виснаженими, пораненими та з мінімальною кількістю речей. І хоч ми й в Авдіївці, та готові на відхід. Командування далі тягне", — написав Віктор Біляк.

Водночас воєнний аналітик німецького видання BILD Юліан Рьопке впевнений, що російські окупанти можуть захопити Авдіївку "найближчими днями або тижнями".

Усі бої за Авдіївський укріпрайон

Авдіївка розташована дуже близько від окупованого Донецька, входить до Донецько-Макіївської агломерації, тому називається ще "брамою до Донецька", коли прийде час його звільнення від окупантів (дозволяє контролювати північні околиці Донецька і Ясинуватої, околиці Горлівки, трасу М04). Через таке розташування місто у кінці квітня 2014 року навіть захопили терористи "ДНР", але влітку українські сили відновили контроль над ним. З цього часу Авдіївка та околиці стала "гарячою точкою", зазнавала нещадних обстрілів з артилерії, мінометів, гранатометів, ДРГ противника постійно переходили лінію розмежування. Також окупанти за цей час використовували неодноразові спроби вибити українські сили з міста та навколишніх населених пунктів, що забезпечують стійкість пункту оборони.

У 2016-му році почалися запеклі бої за Авдіївську промзону, під час яких окупаційні війська застосовували САУ, 120-мм міномети, 152-мм артилерію, терористи намагалися оточити сили ЗСУ, проводили піхотні штурми тощо, проте Україна повернула позиції та остаточно закріпилась в промзоні. У 2017 році бої за промзону активізувалися, бойовики знову кілька разів намагалися штурмувати позиції.

Авдіївка стала форпостом пілся звільнення у 2014 році

Від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Авдіївка знову стала місцем запеклих боїв, утримувати місто стало надзвичайно складно. Проте упродовж попередніх років у населеному пункті розбудували лінію оборони, яка допомогла втримати його після початку повномасштабного вторгнення. Росіянам спочатку потрібно було витіснити українські сили з навколишнім населених пунктів, де вони тримали позиції з 2014 року та перерізали логістичні шляхи. Перша російська атака на Авдіївку відбулася 21 лютого 2022 року після проголошення Росією так званої "незалежності" терористів "ЛНР" та "ДНР".

Ескалація відбулася наприкінці травня 2022 року, коли Генштаб України повідомив, що російські війська просуваються через Авдіївку, захопивши багато районів, а 1 червня терористи "ДНР" взяла під свій контроль магістраль. У липні окупанти захопили Новоселівку Другу за 10 км, намагаючись оточити місто, 18 липня активізувалися бої на північ від Авдіївки. 28 липня росіяни почали наступ з метою оточення Авдіївки, зрівнюючи з землею околиці міста.

21 лютого 2023 року бої на цьому напрямку активізувалися. Далі бої довкола міста продовжувалися, але без масштабних спроб росіян наступати на українські позиції. Росіяни продавлювали фланги південніше та північніше Авдіївки, утворивши два виступи, які створили загрозу оточення українського угруповання.

Раніше "Телеграф" писав, що в Авдіївці передбачено додаткові шляхи постачання на випадок втрати основного. У місті вже кілька днів продовжуються вуличні бої. Ситуація "диктує певну зміну тактики бойових дій".