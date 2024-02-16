"Авдеевский ад". История обороны статегического города на Донбассе

Сейчас российские войска продолжают атаковать город, с некоторых позиций ВСУ пришлось отойти

Прифронтовой город Авдеевка в Донецкой области подвергается масштабному нападению со стороны россиян, внутри идут ожесточенные бои и со временем ситуация не улучшается. Украинским военным пришлось отойти с некоторых позиций, это самое массовое наступление россиян в регионе за последние четыре месяца, в результате которого Украина рискует временно потерять Авдеевку.

Украина борется за этот прифронтовой город уже десять лет как до, так и после полномасштабного ранения РФ. Все эти годы город терроризировали оккупанты, делая жизнь в нем невозможной и оставляли людей без воды, обстреливали коксохимический завод вместе с рабочими и ремонтниками, то же касалось фильтровальной станции. Авдеевская промзона за десятилетие стала местом смерти многих украинских защитников. "Телеграф" рассказывает историю боев за город:

Последнее наступление россиян

Активная фаза этого наступления россиян на Авдеевку начался 10 октября 2023 года, он стал самым массовым в этом районе с 24 февраля 2022 года Оккупанты давили одновременно с двух флангов: с северного и южного, чтобы попытаться взять в кольцо украинские войска и под угрозой отступления. Враг опрокинул под Авдеевку огромные резервы и привлекал новые подразделения, не щадя ресурсов. 10 ноября 2023 года в то время Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что под Авдеевкой за месяц штурмов РФ потеряла почти 10 тысяч оккупантов, более 100 танков, 250 бронемашин, около 50 артсистем и 7 самолетов Су-25.

В середине декабря 2023 года враг смог совершить небольшое продвижение на севере у Степного. Успехи их в течение определенного времени были незначительны, однако за эти месяцы им все же удалось очень медленно, но дожать ситуацию. В последнюю неделю с фронта постоянно раздаются новости об ухудшении — согласно официальному сообщению ВСУ, россияне пытались взять под огневой контроль логистическое сообщение и отрезать пути обеспечения украинских военных в полуокруженном городе.

14 февраля глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что дорогу, ведущую к Авдеевке, россияне могут полностью простреливать. Если основная логистическая артерия к Авдеевке будет перерезана россиянами, то украинское командование имеет запасные пути поставки, утверждает представитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой.

16 февраля ночью командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая. Ожесточенные бои идут в черте города.

"Наши войска применяют все имеющиеся силы и средства для сдерживания врага. Согласно принятому решению происходит плановое усиление подразделений и осуществляется манёвр войсками на угрожающих направлениях. Кроме того, выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других средств поражения. Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления", — заявил Тарнавский.

Судя по карте боевых действий Deep State, в течение суток ситуация в районе Авдеевки ухудшилась. Враг с помощью боевиков-террористов "ДНР" недобитков захватил Донецкую фильтровальную станцию и продвинулся возле Невельского:

Карта боевых действий за 16 февраля, Deep State

Данные военных с фронта несколько более резкие, они называют ситуацию не иначе как "Авдеевский ад":

Так, 3-я ОШБ подтверждает, что была срочно передислоцирована для усиления в самую горячую точку фронта. Бойцы вынуждены воевать на 360 градусов против новых бригад, которые заводит противник.

Командир подразделения "Terra" в 3-й отдельной штурмовой бригаде Николай Волохов сообщил, что оккупанты стянули к Авдеевке элитные войска и сосредоточили большое количество пехоты.

Первый заместитель командира полка специального назначения "Азов" Богдан Кротевич объяснил, что, по его мнению, армии РФ нужно противостоять не "лоб в лоб", а с помощью маневров: "Обрежьте наступающие силы противника с фланга!".

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Военнослужащий 110 ОМБР 1 батальона 2 роты Виктор Биляк пишет, что он находится на позиции укрепрайона "Зенит" (юго-восточнее Авдеевки, почти вся занята россиянами). Для понимания — россияне публиковали видео где они носили в этом районе свои триколоры. Впоследствии ВСУ официально заявили, что командование приняло решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Решение отойти было принято с целью сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки. Защитник, который и сам ранен, пишет о сверхтяжелом положении и, что эвакуировать раненых оттуда невозможно, за ними не приезжали.

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"Эвак не приехал. Последняя группа покинула бункер. А этот диалог по рации, ранил нас в самые наши глубины: Раненый. А что, эваку не будет? Командир. Нет, не будет, оставляйте 300 (раненые, — ред.). Он не знал, что говорит с раненым.Осталось как минимум шесть человек. И так же, было тяжело читать их сообщения, в чате в сигнале. Их отчаяние и обреченность. Это всегда останется у нас. Гибнут самые смелые. Будучи полностью истощенными, ранеными и с минимальным количеством вещей. И хоть мы и в Авдеевке, но готовы на уход. Командование дальше тянет", — написал Виктор Биляк.

В то же время военный аналитик немецкого издания BILD Юлиан Репке уверен, что российские оккупанты могут захватить Авдеевку "в ближайшие дни или недели".

Все бои за Авдеевский укрепрайон

Авдеевка расположена очень близко от оккупированного Донецка, входит в Донецко-Макеевскую агломерацию, поэтому называется еще "воротами в Донецк", когда придет время его освобождения от оккупантов (позволяет контролировать северные окраины Донецка и Ясиноватой, окрестности Горловки, трассу М04). Из-за такого расположения город в конце апреля 2014 даже захватили террористы "ДНР", но летом украинские силы возобновили контроль над ним. С этого времени Авдеевка и окрестности стали "горячей точкой", подвергались беспощадным обстрелам из артиллерии, минометов, гранатометов, ДРГ противника постоянно переходили линию разграничения. Также оккупанты за это время использовали неоднократные попытки выбить украинские силы из города и близлежащих населенных пунктов, обеспечивающих устойчивость пункта обороны.

В 2016-м году начались ожесточенные бои за Авдеевскую промзону, во время которых оккупационные войска применяли САУ, 120-мм минометы, 152-мм артиллерию, террористы пытались окружить силы ВСУ, проводили пехотные штурмы и т.д. В 2017 году бои за промзону активизировались, боевики снова несколько раз пытались штурмовать позиции.

Авдеевка стала форпостом после увольнения в 2014 году

С начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Авдеевка снова стала местом ожесточенных боев, удерживать город стало очень сложно. Однако за предыдущие годы в населенном пункте построили линию обороны, которая помогла удержать его после начала полномасштабного вторжения. Россиянам сначала нужно было вытеснить украинские силы из окрестных населенных пунктов, где они удерживали позиции с 2014 года и перерезали логистические пути. Первая российская атака на Авдеевку произошла 21 февраля 2022 после провозглашения Россией так называемой "независимости" террористов "ЛНР" и "ДНР".

Эскалация состоялась в конце мая 2022 года, когда Генштаб Украины сообщил, что российские войска продвигаются через Авдеевку, захватив многие районы, а 1 июня террористы "ДНР" взяли под свой контроль магистраль. В июле оккупанты захватили Новоселовку Вторую в 10 км, пытаясь окружить город, 18 июля активизировались бои к северу от Авдеевки. 28 июля россияне начали наступление с целью оцепления Авдеевки, уравнивая с землей окрестности города.

21 февраля 2023 года бои в этом направлении активизировались. Дальше бои вокруг города продолжалась, но без масштабных попыток россиян наступать на украинские позиции. Россияне продавливали фланги южнее и севернее Авдеевки, образовав два выступления, которые создали угрозу окружения украинской группировки.

Ранее "Телеграф" писал, что в Авдеевке предусмотрены дополнительные пути поставки на случай потери основного. В городе уже несколько дней продолжаются уличные бои. Ситуация "диктует изменение тактики боевых действий".