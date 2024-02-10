Украинская армия вынуждена удерживать город в ужасающих условиях дефицита боеприпасов

Российские террористы, исполняя волю диктатора Владимира Путина, вопреки сокрушительным потерям во время наступления наконец-то оказались на грани захвата Авдеевки. Вернее, не города, а той кучки развалин, которая осталась от него после многодневных артобстрелов и авиаударов.

Об этом пишет издание The Telegraph. Ценность города скорее символическая, чем стратегическая; падение Авдеевки может сильно поднять боевой дух русской армии.

"Если россияне действительно одержат там победу, рассказ о победе может больше не сводиться только к грубому российскому военному могуществу. Будут также поставлены вопросы о том, слабеют ли собственные силы Украины, которые истощены не только двумя годами безжалостных ударов, но и ослаблением поддержки Запада", – пишет издание.

Экс-атташе по вопросам обороны Великобритании в странах Балтии и бывший советник Министерства обороны Украины Глен Грант сказал, что в случае, если Авдеевка падет, виновны в этом будут США. Поскольку украинская армия вынуждена содержать город в ужасающих условиях дефицита боеприпасов.

"Задержки с поддержкой были слишком велики, у украинцев все заканчивается, а европейцы еще не могут компенсировать эту потерю. Главное, что не хватает артиллерийских боеприпасов и ракет, их порой почти нет", – подчеркнул он.

Издание резюмирует, что если бы Украина имела возможность выпускать в день хотя бы половину выпускаемых Россией боеприпасов, то ситуация везде была бы значительно лучше. И это более чем касается состояния дел под Авдеевкой.

Как сообщал "Телеграф", спикер Оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" Дмитрий Лиховой рассказал, что войска ВС РФ проникли в частную застройку на севере Авдеевки в Донецкой области. Враг приблизился к логистическим путям, по которым поступает поставка украинским защитникам.