В Авдеевку заходят вражеские ДРГ: появились новые данные о ситуации в городе

Российские захватчики давят большими силами

В Авдеевку Донецкой области, за которую продолжается тяжелое сражение, заходят диверсанты. Это одиночные группы и уличных боев в городе не происходит.

Об этом сказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона. По его словам, украинские военные следят за ситуацией и отрабатывают подобные случаи.

"Как таковых уличных боев в городе нет. Конечно, есть какие-то одиночные ДРГ, которые пытаются пройти в город, пройти по улицам. Есть подтверждение этому и видеоподтверждение. Но конечно, что ребята это отрабатывают", — сказал Барабаш.

Самое главное, по мнению начальника Авдеевкой ГВА, это то, что несмотря на сложные условия и то, что российские захватчики давят большими силами, линия обороны по-прежнему держится.

"Конечно, если ДРГ зашла в город и ребята ее ликвидируют, то, конечно, идет стрелковый бой и у горожан создается впечатление, что это уже уличные бои. Если это все можно назвать уличным боем, то может и так", — подытожил Барабаш.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ситуация в Авдеевке постоянно ухудшается. Российские оккупанты имеют успехи в северной части города. На одной из полиций захватчики фиксируются и закрепляются.