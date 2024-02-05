Прорыв россиян под Авдеевкой: появились новые детали

Уличных боев в городе нет

Российские захватчики зашли в несколько домов дачного массива вблизи Авдеевки Донецкой области. Однако пока уличных боев в городе нет.

Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Подробности он озвучил в эфире "Громадське радіо".

"Относительно продвижений в городе и уличных боев в Авдеевке я информацию не подтверждаю. То, что они зашли в дачный массив, который возле города — да. Но это не является городской застройкой, это не улицы города", — заявил он.

Напомним, что с начала октября оккупанты продолжают активные штурмы в районе Авдеевки. Они пытаются окружить город и захватить его. При этом украинские защитники держат оборону и наносят врагу огромные потери.

В Институте изучения войны сообщали, что российские захватчики продвинулись в районе Авдеевки. Украинское аналитическое сообщество Deep State подтвердило эту информацию. По их утверждениям, продвижение россиян произошло на севере города. В районе Новокалинового и Первомайского. Судя по карте ресурса, россияне заняли всю территорию к северу от Авдеевского карьера.

Генштаб подтверждает, что российские войска проводят десятки атак на город и не оставляют попыток окружить его. По его данным, только за прошедшие сутки ВСУ отбили 31 атаку оккупантов на этом направлении.

Ранее "Телеграф" сообщил, что известный украинский журналист Андрей Цаплиенко, ссылаясь на собственные источники, рассказал о ситуации в Авдеевке. По его данным, российские штурмовики, пользуясь облачной погодой и невозможностью качественной аэроразведки, якобы вошли в город с северо-востока, со стороны Авдеевского карьера.