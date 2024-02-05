Прорив росіян під Авдіївкою: з’явилися нові деталі

Вуличних боїв у місті немає

Російські загарбники зайшли до кількох будинків дачного масиву поблизу Авдіївки Донецької області. Однак поки що вуличних боїв у місті немає.

Про це повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Подробиці він озвучив в ефірі Громадське радіо.

"Щодо просування у місті та вуличних боїв в Авдіївці я інформацію не підтверджую. Те, що вони зайшли в дачний масив, який біля міста — так. Але це не є міською забудовою, це не вулиці міста", — заявив він.

Нагадаємо, що з початку жовтня окупанти продовжують активні штурми у районі Авдіївки. Вони намагаються оточити місто та захопити його. При цьому українські захисники тримають оборону та завдають ворогові величезних втрат.

В Інституті вивчення війни повідомляли, що російські загарбники просунулися в районі Авдіївки. Українська аналітична спільнота Deep State підтвердила цю інформацію. За їхніми твердженнями, просування росіян відбулося на півночі міста. У районі Новокалинового та Первомайського. Судячи з карти ресурсу, росіяни зайняли всю територію на північ від Авдіївського кар’єру.

Генштаб підтверджує, що російські війська проводять десятки атак на місто та не залишають спроб оточити його. За його даними, лише минулої доби ЗСУ відбили 31 атаку окупантів на цьому напрямі.

Раніше "Телеграф" повідомив, що відомий український журналіст Андрій Цаплієнко, посилаючись на власні джерела, розповів про ситуацію в Авдіївці. За його даними, російські штурмовики, користуючись хмарною погодою та неможливістю якісної аеророзвідки , нібито увійшли до міста з північного сходу, з боку Авдіївського кар’єру.