"Вже дуже добре дістає артилерія": росіяни просунулися до великого міста на Донбасі (мапа)

"Руйнування в місті просто катастрофічні"

Армія РФ продовжує свій наступ на Донбасі і вже впритул наблизилася до Часового Яру. Тепер туди дістає артилерію.

Про це розповіла військовослужбовець бригади Національної гвардії "Рубіж" Христина Вояк в ефірі телемарафону. За її словами, до міста ворог вже наблизився на 5 – 7 кілометрів.

"Туди вже дуже добре дістає артилерія. Руйнування у місті просто катастрофічні. Це справжнє обличчя "руськаго міра", яке ми спостерігаємо скрізь куди противнику вдається дійти", – повідомила Вояк.

Варто зазначити, що слова військової також підтверджують і карти бойових дій від популярної аналітичної спільноти Deep State. На них можна побачити, що від центру міста до найближчих позицій противника близько 7 кілометрів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як живе зараз прифронтовий Часів Яр під Бахмутом. Більшість жителів були змушені залишити населений пункт, а ті, що залишилися, просто виживають під постійними обстрілами, без благ цивілізації, але за допомогою військових і волонтерів. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав атмосферу в місті.