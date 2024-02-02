Ворог "пре" під Авдіївкою та активізувався на Херсонщині: що відбувається на фронтах (карта)

Під Бахмутом окупанти провели одну атаку

Триває 709-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 1 лютого на фронті сталося 63 бойові зіткнення. Ворог найбільше атак провів під Авдіївкою, також він тисне на Херсонському напрямку.

На Куп’янському напрямку відбито 5 атак ворога. Бої точилися біля Іванівки Харківської області, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Куп’янський напрямок на карті deepstatemap

На Лиманському напрямку українські воїни відбили одну атаку окупантів. Ворог атакував у районі Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони також відбито одну атаку. Це сталося біля Кліщіївки Донецької області.

Бахмутський напрямок на карті deepstatemap

На Авдіївському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. За добу 1 лютого відбито 16 ворожих атак у районі Авдіївки та ще 6 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

Авдіївський напрямок на карті deepstatemap

На Мар’їнському напрямку наші захисники продовжують стримувати супротивника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Відбито 11 атак ворога.

Мар’їнський напрямок на карті deepstatemap

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили одну атаку росіян. Бій йшов на південь від Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші воїни відбили одну атаку. Окупанти атакували в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують утримувати позиції та відбивати штурми окупантів, які не залишають спроб вибити наші підрозділи з позицій. За добу 1 лютого росіяни здійснили 14 безуспішних штурмових дій.

Херсонський напрямок на карті deepstatemap

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на п’ятницю, 2 лютого, Росія атакувала Україну "шахедами". Під удар потрапили південні та центральні області. Вибухи пролунали на Кіровоградщині, у Кривому Розі. У Криворізькому районі через влучення "шахеда" знеструмлено понад 40 тисяч абонентів. Без електропостачання залишилися дві шахти, понад сотня працівників залишилися під землею.