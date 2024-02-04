"Уже очень хорошо достает артиллерия": россияне продвинулись к крупному городе на Донбассе (карта)

"Разрушения в городе просто катастрофические"

Армия РФ продолжает свое наступление на Донбассе и уже вплотную приблизилась к Часовому Яру. Теперь туда достает артиллерия.

Об этом рассказала военнослужащая бригады Национальной гвардии "Рубеж" Кристина Вояк в эфире телемарафона. По её словам, к самому городу враг уже приблизился на 5 – 7 километров.

"Туда уже очень хорошо достает артиллерия. Разрушения в городе просто катастрофические. Это настоящее лицо "русского мира", которое мы наблюдаем везде куда противнику удается дойти", – сообщила Вояк.

Стоит отметить, что слова военной также подтверждают и карті боевых действий от популярного аналитического сообщества Deep State. На них можно увидеть, что от самого центра города до ближайших позиций противника около 7 километров.

Напомним, ранее мы писали о том, как живет сейчас прифронтовой Часов Яр под Бахмутом. Большинство жителей были вынуждены покинуть населенный пункт, а оставшиеся просто выживают под постоянными обстрелами, без благ цивилизации, но с помощью военных и волонтеров. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал обстановку в городе.