Больше всего атак: в Генштабе ВСУ назвали самое горячее направление фронта (карта)

Одно из направлений взяло на себя главный удар

За прошедшие сутки на фронте состоялось 66 боевых столкновений. Больше всего атак враз провел на Авдеевском направлении — 30 из общего количества. Российские оккупанты все еще не оставляют попыток захватить Авдеевку.

Об этом говорится в утренне сводке Генштаба в воскресенье, 4 февраля. Отмечается, что в целом противник нанес 2 ракетных и 65 авиационных ударов, осуществил 53 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах.

Так, на Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак врага у Новокалинового и Авдеевки и еще 3 атаки вблизи Первомайского Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 3 атаки врага. Это произошло неподалеку Богдановки и Клищеевки Донецкой области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 8 атак оккупантов в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области, Тернов и Ямполовки Донецкой области.

На Шахтерском направлении защитники отбили 3 атаки южнее Золотой Нивы Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении было отражено 5 атак врага у Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать оккупантов недалеко от Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Там было отражено 7 атак.

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака противника в районе Работино Запорожской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что СМИ рассказали о ситуации на фронте со снарядами. Как оказалось, их уже не достаточно украинским воинам.