Больше всего территорий враг захватил в битве за Бахмут: аналитики подвели итоги боев в 2023-м

За прошедший год у россиян есть успехи на фронте

Аналитики подвели ориентировочные итоги Украины на поле боя за 2023 год в территориальном эквиваленте. Армия РФ за минувший год захватила 574 кв. км территорий Украины, а ВСУ освободили лишь 317 кв. км.

Об этом сказано в инфографике аналитиков DeepState. По их данным, тактическая обстановка на фронте у Сил обороны Украины тяжелая.

Больше всего россияне смогли захватить территорий в битве за Бахмут. Город был окружен с трех сторон после того, как враг прорвался в Соледар, и после нескольких месяцев тяжелых боев населенный пункт был полностью уничтожен, а ВСУ отступили.

По оценкам аналитиков, украинские наступательные операции заняли 2 и 4 место соответственно. Срезание Времевского выступа (удар на Бердянск) принесло больше освобожденных территорий Украине, чем военная операция в районе Работино.

"Хотя обе (операции — ред.) не выполнили свои основные цели. При этом сил, привлеченных для удара на Бердянск, было гораздо меньше. Враг же опрокидывал резервы и зэков, в зависимости от интенсивности боев", — говорят аналитики DeepState.

На протяжении всего 2023 года армия РФ пыталась вытеснить ВСУ за Жеребец (реку в Краматорском районе Донецкой области — ред.), но у них не получилось. Ситуация на этом участке фронта остается сложной, а россияне не меняют планов. Враг хочет и пытается захватить или окружить Авдеевку.

"В октябре было впечатление, что если кацап не остановится, то Авдеевка упадет уже в ноябре. Но защитникам удалось удержать город и, если бы не прорыв на юге, ситуацию можно было бы перевести в ранг тяжелых, но стабильных. Эти события принесли новые вызовы и ухудшили тактическую обстановку войск", — отмечают аналитики.

Летом Силы обороны Украины сумели достичь серьезных успехов на юге и севере от Бахмута. Но наступательный потенциал быстро закончился, чем воспользовался враг и начал свое контрнаступление. В результате оккупантам удалось захватить намного больше, чем освободить ВСУ — полностью Хромово, часть Богдановки и подойти к Ивановскому с севера.

Еще одна операция, которую проводит армия РФ, это наступление на Купянск. Врагу удалось прорвать линию обороны и зайти в два населенных пункта — Гряниковку и Масютовку. Аналитики отмечают, что касательно последней есть вопросы к командованию ОТУ "Лиман" и надеются, что будет проведено расследование.

Кроме того, враг сумел занять Марьинку, которую планомерно стирал с лица земли регулярными обстрелами. Сейчас же россияне пытаются добиться успеха в Георгиевке и Новомихайловке.

"Иногда казалось, что все висит на волоске, но подразделения находят силы. Не секрет, что на том участке устали и наши, и пи***ы. Ну а операция противника в начале 2023 года под Угледаром стала целым мемом", — резюмировали аналитики.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне хотят захватить Авдеевку до выборов президента в России. Это должен быть своеобразный подарок Владимиру Путину.