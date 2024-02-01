Полная оккупация важного города на востоке: россияне хотят "подарок" для Путина к выборам

Обладатель Кремля давно этим грезит

На Купянском направлении за последние недели ситуация стала более сложной. Несмотря на его важность для россиян, они все же сосредоточивают немало ресурсов на Авдеевке.

В частности, полная оккупация города может стать своеобразным подарком российскому диктатору Владимиру Путину к выборам. Об этом интервью OBOZ.UA сказал военный эксперт Владислав Селезнев.

Говоря о событиях на Купянском направлении, он сосредотачивает внимание на происходящем в Синьковке, а точнее в ее окрестностях. Отмечается, что российско-оккупационные войска продвигаются туда уже несколько дней. Причиной такого успеха является не столько преимущество россиян в силе и вооружении, а, как говорит Селезнев, скорее результат ряда ошибок, допущенных военными руководителями на местах наших сил и средств оккупации, ведущих там оборонную войну.

Синьковка на карте Deep State

"Несомненно, ситуация тревожная. Я надеюсь, что генерал Сырский со своим штабом найдет возможность, чтобы как минимум стабилизировать ситуацию в этом направлении", — говорит военный эксперт.

По словам Селезнева, передвижение войск противника в направлении Купянска четко прослеживается. Россиянам важно захватить Харьковскую область, выйти к реке Оскол и контролировать Купянский узел, главный железнодорожный узел. Поэтому в рамках этой миссии противник действует.

"Это подарок Путину к его переизбранию на пятый президентский срок? Я бы столь категорически не рассуждал. Скорее, думаю, для Путина готовят другой подарок, а именно полную оккупацию Авдеевки. Там ситуация для наших сил и средств более сложная. Вероятно, именно Авдеевку оккупант рассматривает как своего рода президентский подарок Путину к середине марта", — добавил Селезнев.

Авдеевка на карте Deep State

Ранее "Телеграф" писал, что информация о возможном повторном наступлении России на Харьков не соответствует действительности. Пока угрозы для областного центра с севера нет.