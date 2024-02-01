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Полная оккупация важного города на востоке: россияне хотят "подарок" для Путина к выборам

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
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Военные РФ усиливают давление на фронте Новость обновлена 01 февраля 2024, 09:28
Военные РФ усиливают давление на фронте. Фото росСМИ

Обладатель Кремля давно этим грезит

На Купянском направлении за последние недели ситуация стала более сложной. Несмотря на его важность для россиян, они все же сосредоточивают немало ресурсов на Авдеевке.

В частности, полная оккупация города может стать своеобразным подарком российскому диктатору Владимиру Путину к выборам. Об этом интервью OBOZ.UA сказал военный эксперт Владислав Селезнев.

Говоря о событиях на Купянском направлении, он сосредотачивает внимание на происходящем в Синьковке, а точнее в ее окрестностях. Отмечается, что российско-оккупационные войска продвигаются туда уже несколько дней. Причиной такого успеха является не столько преимущество россиян в силе и вооружении, а, как говорит Селезнев, скорее результат ряда ошибок, допущенных военными руководителями на местах наших сил и средств оккупации, ведущих там оборонную войну.

Синьковка на карте Deep State

"Несомненно, ситуация тревожная. Я надеюсь, что генерал Сырский со своим штабом найдет возможность, чтобы как минимум стабилизировать ситуацию в этом направлении", — говорит военный эксперт.

По словам Селезнева, передвижение войск противника в направлении Купянска четко прослеживается. Россиянам важно захватить Харьковскую область, выйти к реке Оскол и контролировать Купянский узел, главный железнодорожный узел. Поэтому в рамках этой миссии противник действует.

"Это подарок Путину к его переизбранию на пятый президентский срок? Я бы столь категорически не рассуждал. Скорее, думаю, для Путина готовят другой подарок, а именно полную оккупацию Авдеевки. Там ситуация для наших сил и средств более сложная. Вероятно, именно Авдеевку оккупант рассматривает как своего рода президентский подарок Путину к середине марта", — добавил Селезнев.

Авдеевка на карте Deep State

Ранее "Телеграф" писал, что информация о возможном повторном наступлении России на Харьков не соответствует действительности. Пока угрозы для областного центра с севера нет.

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#Россия #Война #Владимир Путин #Авдеевка