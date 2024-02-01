Найбільше територій ворог захопив у битві за Бахмут: аналітики підбили підсумки боїв у 2023- му

За минулий рік росіяни мають успіхи на фронті

Аналітики підбили орієнтовні підсумки України на полі бою за 2023 рік у територіальному еквіваленті. Армія РФ за минулий рік захопила 574 кв. км територій України, а ЗСУ звільнили лише 317 кв. км.

Про це йдеться в інфографіці аналітиків DeepState. За їхніми даними, тактична ситуація на фронті у Сил оборони України важка.

Найбільше росіяни змогли захопити територій у битві за Бахмут. Місто було оточене з трьох сторін після того, як ворог прорвався до Соледара, і після кількох місяців важких боїв населений пункт був повністю знищений, а ЗСУ відступили.

За оцінками аналітиків, українські наступальні операції посіли 2 та 4 місце відповідно. Зрізання Времєвського виступу (удар на Бердянськ) принесло більше звільнених територій Україні, ніж військова операція у районі Роботино.

"Хоча обидві (операції — ред.) не виконали своїх основних цілей. При цьому сил, залучених для удару на Бердянськ, було набагато менше. Ворог же перекидав резерви та зеків, залежно від інтенсивності боїв", — кажуть аналітики DeepState.

Протягом усього 2023 року армія РФ намагалася витіснити ЗСУ за Жеребець (річку в Краматорському районі Донецької області — ред.), але не вийшло. Ситуація на цій ділянці фронту залишається складною, а росіяни не змінюють планів. Ворог хоче і намагається захопити чи оточити Авдіївку.

"У жовтні було враження, що якщо кацап не зупиниться, то Авдіївка паде вже у листопаді. Але захисникам вдалося утримати місто і, якби не прорив на півдні, ситуацію можна було б перевести до рангу важких, але стабільних. Ці події принесли нові виклики та погіршили тактичну обстановку військ", — зазначають аналітики.

Влітку Сили оборони України зуміли досягти серйозних успіхів на півдні та півночі від Бахмута. Але наступальний потенціал швидко закінчився, чим скористався ворог і почав свій контрнаступ. В результаті окупантам вдалося захопити набагато більше, ніж звільнити ЗСУ — повністю Хромове, частину Богданівки та підійти до Іванівського з півночі.

Ще одна операція, яку проводить армія РФ, це наступ на Куп’янськ. Ворогу вдалося прорвати лінію оборони та зайти до двох населених пунктів — Гряниківки та Масютівки. Аналітики зазначають, що щодо останньої є питання до командування ОТУ "Ліман" та сподіваються, що буде проведено розслідування.

Крім того, ворог зумів зайняти Мар’їнку, яку планомірно стирав з лиця землі регулярним обстрілом. Зараз же росіяни намагаються досягти успіху в Георгіївці та Новомихайлівці.

"Іноді здавалося, що все висить на волосині, але підрозділи знаходять сили. Не секрет, що на тій ділянці втомилися і наші, і пі***и. Ну а операція противника на початку 2023 року під Вугледаром стала цілим мемом", — резюмували аналітики

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни хочуть захопити Авдіївку до виборів президента в Росії. Це має бути своєрідний подарунок Володимиру Путіну.