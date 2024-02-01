Повна окупація важливого міста на сході: росіяни хочуть "подарунок" для Путіна до виборів

Володар Кремля давно цим марить

На Купʼянському напрямку за останні тижні ситуація стала більш складна. Попри його важливість для росіян, вони все ж зосереджують чимало ресурсів на Авдіївці.

Зокрема повна окупація міста може стати своєрідним подарунком російському диктатору Володимиру Путіну до виборів. Про це інтерв'ю OBOZ.UA сказав військовий експерт Владислав Селезньов.

Говорячи про події на Купʼянському напрямку, він зосереджує увагу на тому, що відбувається в Синьківці, а точніше в її околицях. Зазначається, що російсько-окупаційні війська просуваються туди вже кілька днів поспіль. Причиною такого успіху є не стільки перевага росіян у силі та озброєнні, а, як каже Селезньов, скоріше результат низки помилок, яких припустилися військові керівники на місцях наших сил і засобів окупації, які ведуть там оборонну війну.

Синьківка на мапі Deep State

"Безперечно, ситуація тривожна. Я сподіваюся, що генерал Сирський зі своїм штабом знайде можливість, щоб як мінімум стабілізувати ситуацію на цьому напрямі", — каже військовий експерт.

За словами Селезньова, пересування військ противника в напрямку Куп'янська чітко простежується. Росіянам важливо захопити Харківську область, вийти до річки Оскол і контролювати Куп'янський вузол, головний залізничний вузол. Тому у рамках цієї місії противник діє.

"Чи це подарунок Путіну до його переобрання на п'ятий президентський термін? Я б настільки категорично не міркував. Швидше, гадаю, для Путіна готують інший подарунок, а саме повну окупацію Авдіївки. Там ситуація для наших сил та засобів складніша. Ймовірно, саме Авдіївку окупант розглядає як свого роду президентський подарунок Путіну до середини березня", — додав Селезньов.

Авдіївка на мапі Deep State

Раніше "Телеграф" писав, що інформація про можливий повторний наступ Росії на Харків не відповідає дійсності. Наразі загрози для обласного центру з півночі немає.