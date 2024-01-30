Наступ РФ триває: Буданов розповів, коли окупанти видихнуться

Росіяни хотіли вийти на адмінкордон Донецької та Луганської області

В Українській розвідці дали прогноз щодо тривалості російського наступу, який вони ведуть прямо зараз. Там також прокоментували його результати.

Про це розповів голова ГУР МО Кирило Буданов в інтерв’ю журналістам "Ми-Україна". Так, на його думку, наступальна операція росіян, що триває вже два з половиною місяці, не дала їм результатів, на які вони розраховували.

"Результати — самі бачите. Сказати, що вони для них, якісь більше — точно це буде не правдою. На жаль, для нас все ж таки певне просування в полях у них є, і біля Авдіївки те, що сталось. Але це не те, на що вони розраховували. Вони хотіли вийти на бар'єрний рубіж по річці Чорний Жеребець — це по Харківській області, і вийти на адмінкордони Донецької та Луганської області, але, як ви розумієте, й близько цього нема", — сказав він.

З приводу того, скільки ще росіяни зможуть наступати, Буданов заявив наступне:

"Їх наступ ще продовжується і десь на початку весни він вичерпається повністю", — прогнозує глава ГУР.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що генерал Марченко зробив тривожний прогноз щодо можливого наступного наступу росіян.