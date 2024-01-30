Наступление РФ продолжается: Буданов рассказал, когда оккупанты выдохнутся

Россияне хотели выйти на админграницы Донецкой и Луганской области

В Украинской разведке дали прогноз по поводу продолжительности российского наступления, которое они ведут прямо сейчас. Там также прокомментировали его результаты.

Об этом рассказал глава ГУР МО Кирилл Буданов в интервью журналистам "Мы-Украина". Так, по его мнению, наступательная операция россиян, продолжающаяся уже два с половиной месяца, не дала им тех результатов, на которые они рассчитывали.

"Результаты — сами видите. Сказать, что они для них, какие-то больше — точно это будет не правдой. К сожалению, для нас все же определенное продвижение в полях у них есть, и у Авдеевки то, что произошло. Но это не то, на что они рассчитывали. Они хотели выйти на барьерный рубеж по реке Черный Жеребец — это по Харьковской области и выйти на админграницы Донецкой и Луганской области, но, как вы понимаете, и около этого нет", — сказал он.

По поводу того, сколько еще россияне смогут наступать Буданов заявил следующее:

"Их наступление еще продолжается и где-то в начале весны оно иссякнет полностью", — прогнозирует глава ГУР.

Напомним, ранее мы писали о том, что генерал Марченко сделал тревожный прогноз по возможному следующему наступлению россиян.