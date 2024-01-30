"Мы контролируем поголовье российской армии": в ВСУ ответили, возможно ли новое наступление России на Харьков

Для наступления РФ должна провести ряд мероприятий

Информация о возможном повторном наступлении России на Харьков не соответствует действительности. Пока угрозы для областного центра с севера нет.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо. Он отметил, что эта информация уже неоднократно звучит из уст разных должностных лиц из-за границы, аналитических групп.

"Могу успокоить харьковчан: для того, чтобы пойти еще раз на Харьков, нужно провести ряд мероприятий, которые во времена "войны онлайн" провести незаметно для нас практически невозможно. Для того чтобы пойти на Харьков, им нужно собрать очень большие силы, которых у них нет", — подчеркнул Фитьо.

В то же время он отметил, что Вооруженные силы Украины контролируют "поголовье российской армии", которое находится на северной границе и на Купянском направлении. Спикер подчеркнул, что Силы обороны видят перемещение российских войск.

"Пока угрозы для Харькова с севера нет. Там есть инженерные укрепления, там находятся Силы обороны. Соответственно, ситуация под контролем и оснований для переживания у харьковчан нет", — подытожил Фитьо.

Напомним, ранее спикер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо назвал точное количество российской группировки на Купянском направлении: 44 тысячи оккупантов. Враг постоянно подтягивает резервы из-за огромных потерь в ходе ожесточенных боев, в том числе и за Табаевку, которую вражеская пропаганда уже подала как "взятие Берлина в 45-м".