Россия готовится к новому наступлению: в Европе назвали возможное направление удара

Ситуация на поле боя пока остается без особых изменений

Россия постепенно снижает интенсивность наступательных действий в Украине. Тем не менее, она ведет подготовку к очередному штурму в районе Авдеевки Донецкой области.

Об этом на брифинге 26 января заявил руководитель Центра разведки Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, пишет "Европейская правда". По его словам, ситуация на поле боя в Украине в целом не претерпела особых изменений за последнюю неделю.

"Общая интенсивность боевых действий снизилась по сравнению с предыдущими неделями, за одним исключением. В районе Авдеевки количество обстрелов со стороны Российской Федерации имеет тенденцию к росту", – сообщил он.

Представитель эстонской разведки отметил, что снижение боевой активности в основном связано с изменением погоды. По его словам, наблюдается увеличение осадков и плюсовая температура, из-за чего почва размерзается и становится труднопроходимой для техники.

В то же время Кивисельг подчеркнул, что россияне продолжают активные бои в районе Авдеевки. Он отметил, что там россияне накапливают технику – вероятно, готовясь к очередной попытке прорыва.

"Вполне вероятно, что нынешняя интенсивность наступательной активности в направлении Авдеевки и ее возможная переориентация также направлена на слом боевого духа украинцев", – считает Кивисельг.

В то же время он добавил, что на южном участке фронта украинские силы смогли удержать занятые ими территории, особенно на восточном берегу Днепра. В общем, подытожил Кивисельг, оперативный прорыв РФ в Украине в ближайшие недели маловероятен.

"Можно с уверенностью сказать, что наступательная активность с российской стороны начинает демонстрировать признаки снижения в общем контексте с ухудшением погодных условий. Если мобильность будет замедлена, бронетехника – заторможена, окопы – будут заполняться водой, тем более начнет проявляться битва воли, и нет сомнений, что у Украины будет гораздо больше воли, чтобы выиграть эти битвы по защите собственной страны", — заявил он.

Напомним, руководитель аналитического отдела фонда "Вернись живым" Антон Муравейник прогнозирует, что первое полугодие 2024 года станет самым тяжелым на фронте, после чего ситуация начнет меняться. Сохраняется риск того, что Россия снова попытается расширить театр ведения боевых действий.