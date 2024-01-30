Укр

Россияне рвутся в Купянск: в ВСУ назвали точное количество российской группировки

Автор
Женя Хамстер Женя Хамстер
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На Купянском направлении продолжаются ожесточенные бои Новость обновлена 30 января 2024, 14:29
На Купянском направлении продолжаются ожесточенные бои. Фото Коллаж "Телеграф"

Оккупанты вынуждены постоянно подтягивать резервы на Купянское направление

Спикер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо назвал точное количество российской группировки на Купянском направлении: 44 тысячи. Враг постоянно подтягивает резервы из-за огромных потерь в ходе ожесточенных боев, в том числе и за Табаевку, которую вражеская пропаганда уже подала как "взятие Берлина в 45-м".

Об этом он рассказал в эфире телемарафона. Фитьо отметил, что россияне вынуждены постоянно подтягивать резервы на Купянское направление, в частности, из-за больших потерь, а кроме того и из-за дезертиров и тех, кто отказывается выполнять приказы, так называемых отказников.

"Мы контролируем поголовье оккупантов на любом направлении в зоне ответственности ОСУВ "Хортица". Всего по нашей полосе ответственности зафиксировано около 200 000 оккупантов. Именно на Купянском направлении — около 44 000", — отметил представитель Сухопутных войск ВСУ.

На указанном направлении только за прошедшие сутки произошло 11 боевых столкновений с врагом — в Табаевке, Синьковке, Тернах и Серебрянском лесничестве. Потери россиян составили 289 раненых и убитых, еще двух оккупантов удалось захватить в плен. Они пополнят обменный фонд.

11 боевых столкновений произошло за минувшие сутки на Купянском направлении
Оперативная обстановка на Купянском направлении по состоянию на 30 января

В целом, сейчас, оккупанты больше всего давят на двух главных участках фронта. Россияне продолжают тактику "мясных штурмов" и не жалеют ни своих людей, ни техники.

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