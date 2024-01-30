Россияне рвутся в Купянск: в ВСУ назвали точное количество российской группировки

Оккупанты вынуждены постоянно подтягивать резервы на Купянское направление

Спикер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо назвал точное количество российской группировки на Купянском направлении: 44 тысячи. Враг постоянно подтягивает резервы из-за огромных потерь в ходе ожесточенных боев, в том числе и за Табаевку, которую вражеская пропаганда уже подала как "взятие Берлина в 45-м".

Об этом он рассказал в эфире телемарафона. Фитьо отметил, что россияне вынуждены постоянно подтягивать резервы на Купянское направление, в частности, из-за больших потерь, а кроме того и из-за дезертиров и тех, кто отказывается выполнять приказы, так называемых отказников.

"Мы контролируем поголовье оккупантов на любом направлении в зоне ответственности ОСУВ "Хортица". Всего по нашей полосе ответственности зафиксировано около 200 000 оккупантов. Именно на Купянском направлении — около 44 000", — отметил представитель Сухопутных войск ВСУ.

На указанном направлении только за прошедшие сутки произошло 11 боевых столкновений с врагом — в Табаевке, Синьковке, Тернах и Серебрянском лесничестве. Потери россиян составили 289 раненых и убитых, еще двух оккупантов удалось захватить в плен. Они пополнят обменный фонд.

Оперативная обстановка на Купянском направлении по состоянию на 30 января

В целом, сейчас, оккупанты больше всего давят на двух главных участках фронта. Россияне продолжают тактику "мясных штурмов" и не жалеют ни своих людей, ни техники.