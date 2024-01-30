Південь України у небезпеці? Генерал Марченко зробив тривожний прогноз по наступу росіян

"Поки у нас є час, я думаю, що наше військове керівництво має ухвалити правильне рішення"

Армія РФ може зробити ще одну спробу наступу на Одесу, щоб відрізати Україну від Чорного моря. Це може статися вже цього року.

Такий прогноз в інтерв’ю Дмитру Гордону озвучив генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко. Він вважає, що окупанти ще не відмовилися від захоплення півдня України.

"Мене як військового завжди вчили, що треба очікувати найгіршого, а розраховувати на найкраще. Тому я скажу, що від півдня України російські лідери не відмовилися. Я думаю, що вони спробують все-таки відтворити той план захоплення і відрізати нас від Чорного моря. Це для них стратегічна задача", – сказав Марченко.

Військовий пояснив, що якщо росіянам це вдасться, вони значно ослаблять Україну – "зроблять її такою, що не має свого моря, своїх портів", а це дуже вдарить по економіці країни.

"Тому я все-таки думаю, що нам треба готуватися до того, що вони підуть відтворювати свій план із захоплення півдня. Тому поки у нас є час, я думаю, що наше військове керівництво має ухвалити правильне рішення і відбудовувати зараз три лінії оборони, щоб створити їм такі умови, які б унеможливили їхнє просування – навіть на пару кілометрів – уперед", – підсумував військовий.

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