Найбільше атак: у Генштабі ЗСУ назвали найгарячіший напрямок фронту (карта)

Один із напрямків взяло на себе головний удар

Минулої доби на фронті відбулося 66 бойових зіткнень. Найбільше атак провів на Авдіївському напрямі — 30 із загальної кількості. Російські окупанти досі не залишають спроб захопити Авдіївку.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу в неділю, 4 лютого. Зазначається, що загалом противник завдав 2 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з РСЗВ за позиціями наших військ та населених пунктів.

Так, на Авдіївському напрямку Сили оборони минулої доби відбили 27 атак ворога у Новокалинового та Авдіївки та ще 3 атаки поблизу Первомайського Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки ворога. Це сталося неподалік Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

На Лиманському напрямі українські воїни відбили 8 атак окупантів у районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області, Тернів та Ямполівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку захисники відбили 3 атаки на південь від Золотої Ниви Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку було відбито 5 атак ворога біля Сіньківки та Іванівки Харківської області.

На Мар’їнському напрямі українські захисники продовжують стримувати окупантів неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Там було відбито 7 атак.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку противника в районі Роботино Запорізької області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ЗМІ розповіли про ситуацію на фронті зі снарядами. Як виявилось, їх уже не достатньо українським воїнам.