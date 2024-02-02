"На цьому все й закінчується": військовий наочно розповів про важливість дронів на фронті

Безпілотники можуть зупинити штурмову групу окупантів

Росіяни на фронті проводять колосальну кількість атак, при цьому ворожий штурм можна відбити виключно за допомогою дронів. Для цього необхідно вчасно помітити загрозу та спланувати оборону так, щоб усі засоби були на позиціях.

"Приклад. Танчик хоче заїхати на вогневу позицію, щоб стріляти. Але він туди не доїде, бо отримає дрон у борт. І навіть, якщо це його не знищить, то двигун заглохне після влучання. Піхота, яка, сидячи в танку, не розуміє до кінця, що з ним відбулося, покине техніку, і він уже не зможе працювати по нас", — навів приклад командир підрозділу аеророзвідки Terra, який зараз воює у складі 3-ї окремої штурмової бригади Микола Волохов з позивним "Абдула" в інтерв’ю "Українській правді".

Він також розповів про ефективність роботи дрона проти піхоти. Він має одну важливу перевагу порівняно з артилерією.

"Із піхотою те саме. У чому феномен дрона? Коли по мені стріляє артилерія, я знаю, що ніхто точно не бачить мого місцезнаходження. З дроном інша справа: там сидить оператор, який мене шукає, він мене бачить і буде наносити враження конкретно в мене. І психологічно це спричиняє набагато більший тиск, ніж артилерія", — пояснив військовий.

Він додав, що коли йде штурмова група, а до неї влітає FPV-дрон, то, як правило, на цьому все й закінчується. Стає очевидно, що якщо один дрон зміг атакувати, за ним підуть інші.

"Всі розуміють, що це – не випадковість. І якщо вдалося вперше, значить, немає засобів протидії, а отже, зараз буде і другий, і третій, і четвертий раз", — зазначив "Абдула".

Як повідомляв "Телеграф", Україна, найімовірніше, змогла досить надовго вивести з ладу виробництво єдиного розробленого росіянами дрону-камікадзе "Ланцет". Під час осені та початку зими використання "Ланцетів" на фронті суттєво впало, лише у січні 2024 року терористи повернули його до значень літа 2023 року.