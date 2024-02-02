Укр

"На этом все и заканчивается": военный наглядно рассказал о важности дронов на фронте

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Автор
Украинский воин с дроном
Украинский воин с дроном. Фото Генштаб ВСУ

Беспилотники могут остановить штурмовую группу оккупантов

Россияне на фронте проводят колоссальное количество атак, при этом вражеский штурм можно отбить исключительно при помощи дронов. Для этого необходимо вовремя заметить угрозу и спланировать оборону так, чтобы все средства были на позициях.

"Пример. Танчик хочет заехать на огневую позицию, чтобы стрелять. Но он туда не доедет, потому что получит дрон в борт. И даже если это его не уничтожит, то двигатель заглохнет после попадания. Пехота, сидящая в танке, не понимает до конца, что с ним произошло, покинет технику, и он уже не сможет работать по нам", — привел пример командир подразделения аэроразведки Terra, воюющий сейчас в составе 3-й отдельной штурмовой бригады Николай Волохов с позывным "Абдула" в интервью "Украинской правде".

Он также рассказал об эффективности работы дрона против пехоты. Он имеет одно важное преимущество по сравнению с артиллерией.

"С пехотой тоже. В чем феномен дрона? Когда по мне стреляет артиллерия, я знаю, что никто точно не видит мое местонахождение. С дроном другое дело: там сидит оператор, который меня ищет, он меня видит и будет производить поражение конкретно в меня. И психологически это оказывает гораздо большее давление, чем артиллерия", — пояснил военный.

Он добавил, что когда идет штурмовая группа, а в нее влетает FPV-дрон, то, как правило, на этом все и заканчивается. Становится очевидно, что если один дрон смог атаковать, за ним последуют другие.

"Все понимают, что это не случайность. И если удалось впервые, значит, нет средств противодействия, а значит сейчас будет и второй, и третий, и четвертый раз", — отметил "Абдула".

Как сообщал "Телеграф", Украина, скорее всего, смогла довольно долго вывести из строя производство единственного разработанного россиянами дрона-камикадзе "Ланцет". Во время осени и начала зимы использование "Ланцетов" на фронте существенно упало, только в январе 2024 года террористы вернули его к значениям лета 2023 года.

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#Война #Беспилотники #Фронт