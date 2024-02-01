Укр

Сломали "Ланцеты"? Украина могла вывести из строя производство лучшего российского дрона

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Террористы активно изготовляли "Ланцеты" для нужд фронта Новость обновлена 02 февраля 2024, 00:07
Террористы активно изготовляли "Ланцеты" для нужд фронта

"Ланцеты" российские только по названию – почти все там импортное

Украина, скорее всего, смогла довольно долго вывести из строя производство единственного разработанного россиянами дрона-камикадзе "Ланцет". Во время осени и начала зимы использование "Ланцетов" на фронте существенно упало, только в январе 2024 года террористы вернули его к значениям лета 2023 года.

Об этом сообщает издание Forbes. Отмечается, что россияне начали активно производить и применять этот БПЛА с 2023 года, когда стало ясно, что это эффективный и дешевый способ выведения из строя украинских танков и артиллерии.

Так, если в январе и феврале 2023 года в среднем россияне совершали до 25 удачных атак "Ланцетом", то в июле 2023 года эта цифра перевалила за 130. Но с сентября началось значительное сокращение атак "Ланцетов" – самым низким оно было в ноябре.

Дело в том, что именно в тот период, сказали изданию специалисты украинской OSINT-группы "Мольфар", Вооруженные силы Украины нанесли удар по Загорскому оптико-механическому заводу (ЗОМЗ). "Ланцет" российский только по названию: почти все кроме оптики, питания и корпуса в нем иностранное. ЗОМЗ производил оптику для этих беспилотников – а без оптики от "Ланцета" толку нет.

Завод был атакован 9 августа 2023 года. В результате атаки были разрушены несколько цехов, погибли и получили ранения более 30 россиян. Российские власти отвергали атаку БПЛА и заявляли, что взорвался якобы состав пиротехники, арендованный на предприятии другой фирмой. И именно после этого взрыва началось резкое сокращение использования "Ланцетов".

Издание отмечает, что только в январе террористы смогли найти новый источник оптики для беспилотников. В январе в Сети появилось 139 новых видео с атаками "Ланцетов". Но история с ЗОМЗ показывает, что производитель "Ланцетов" слишком зависит от определенных компонентов — поэтому это вопрос времени, когда будет локализован и уничтожен новый производитель оптики.

Тем временем дальние дроны-камикадзе Украины преодолевают более 1200 км для нанесения удара по тылам врага.

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