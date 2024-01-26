Сам найдет дрон-камикадзе и собьет: появилось видео уничтожения "Ланцета" шведским оружием

Возможности ПЗРК делают его отличным оружием против дронов

Пока часть украинских БПЛА без дела пылятся на складах, российские оккупанты активно используют свои дроны-камикадзе "Ланцет". Но благодаря шведским переносным зенитно-ракетным комплексам Robotsystem-70 (RBS-70) бойцы ВСУ могут успешно их сбивать.

Об этом на своем Telegram-канале сообщает известный украинский журналист Андрей Цаплиенко. По его словам, это делает шведский ПЗРК уникальным оружием.

Так, основной фишкой комплекса является то, что наводка происходит по лазеру, что делает работу ПЗРК не зависящей от погоды, времени суток, а главное – наличия "теплового" следа от цели. Классическая зенитная ракета ПЗРК имеет головку самонаведения, которая летит на тепловое излучение реактивного двигателя самолета, в то время как БПЛА часто работают от электрических аккумуляторов.

"Благодаря лазерному наведению, в отличие от классических ПЗРК с тепловизионными головками самонаведения, RBS 70, при должном мастерстве оператора, способен уничтожать даже небольшие "холодные" беспилотники", — подчеркивает Андрей Цаплиенко.

RBS-70 характеристики

RBS 70 может сбивать цели на расстояниях до 9 км и на высоте до 5 км от места пуска. Поражение же цели происходит одним из нескольких видов ракет, наиболее эффективной из которых является Bolide с фугасной частью и системой автоматического захвата и сопровождения цели.

Тем временем дальние дроны-камикадзе Украины преодолевают более 1200 км для нанесения удара по тылам врага.