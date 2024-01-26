Сам знайде дрон-камікадзе та зіб’є: з’явилося відео знищення "Ланцету" шведською зброєю

Можливості ПЗРК роблять його чудовою зброєю проти дронів

Поки частина українських БПЛА без діла припадають пилом на складах, російські окупанти активно використовують свої дрони-камікадзе "Ланцет". Але завдяки шведським переносним зенітно-ракетним комплексам Robotsystem-70 (RBS-70) бійці ЗСУ можуть успішно їх збивати.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомляє відомий український журналіст Андрій Цаплієнко. За його словами, це робить шведський ПЗРК унікальною зброєю.

Так, основною фішкою комплексу є те, що наведення відбувається по лазеру, що робить роботу ПЗРК незалежною від погоди, часу доби, а головне – наявність "теплового" сліду від цілі. Класична зенітна ракета ПЗРК має головку самонаведення, яка летить на теплове випромінювання реактивного двигуна літака, в той час як БПЛА часто працюють від електричних акумуляторів.

"Завдяки лазерному наведенню, на відміну від класичних ПЗРК з тепловізійними головками самонаведення, RBS 70, за належної майстерності оператора, здатний знищувати навіть невеликі "холодні" безпілотники", — наголошує Андрій Цаплієнко.

Характеристики RBS-70

RBS 70 може збивати цілі на відстанях до 9 км та на висоті до 5 км від місця пуску. Ураження ж цілі відбувається одним з декількох видів ракет, найбільш ефективною з яких є Bolide з фугасною частиною та системою автоматичного захоплення та супроводу мети.

Тим часом дальні дрони-камікадзе України долають понад 1200 км для завдання удару по тилах ворога.