Італійська "Шпага" для захисту неба України: що може ЗРК Spada

Україна мала отримати такі ЗРК з двох джерел

Іспанія оголошувала про поставку в Україну своїх ЗРК Spada 2000 ще у 2022 році, у 2023 про це говорили і в Італії. Цей комплекс — італійського виробництва. Початково "Шпага", а саме так перекладається назва, почав вироблятися у 70-х для прикриття важливих об'єктів.

В 90-ті роки з'явився ЗРК Spada 2000 — модернізована версія. Захистити установка має площу близько 2000 кв. км. До складу комплексу входять пункт керування та виявлення, вогневі вузли (зазвичай 2, але можна збільшити до 4). Кожен вогневий вузол своєю чергою має пункт управління, радіолокаційну станцію, до 2 пускових для 4/6 ракет Aspide 2000 кожна.

На момент передачі Україні точна модель ЗРК відома не була, однак "Дефенс Експерс" пізніше повідомило, що Іспанія замість ЗРК Spada 2000, які віддали Україні, модернізуватиме NASAMS. Кількість переданих комплексів не повідомляється.

Характеристики ЗРК Spada 2000:

Час реагування на ціль — 11 сек,

Кількість цілей, що можна обстрілювати одночасно — 4

Ефективний радіус ракет — не менше 20 км,

Відстеження до 100 цілей в радіусі до 60 км.

Характеристики ЗРК Spada 2000

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