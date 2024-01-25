Итальянская "Шпага" для защиты неба Украины: что может ЗРК Spada

Украина должна получить такие ЗРК из двух источников

Испания объявляла о поставке в Украину своих ЗРК Spada 2000 еще в 2022 году, в 2023 году об этом говорили и в Италии. Этот комплекс – итальянского производства. Первоначально "Шпага", а именно так переводится название, начал производиться в 70-х для прикрытия важных объектов.

В 90-е годы появился ЗРК Spada 2000 – модернизированная версия. Защита установки имеет площадь около 2000 кв. км. В состав комплекса входят пункт управления и обнаружения, огневые узлы (обычно 2, но можно увеличить до 4). Каждый огневой узел в свою очередь имеет пункт управления, радиолокационную станцию, до 2 пусковых для 4/6 ракет Aspide 2000 каждая.

На момент передачи Украине точная модель ЗРК известна не была, однако "Дефенс Эксперс" позже сообщило, что Испания вместо отдавших Украине ЗРК Spada 2000 будет модернизировать NASAMS. Количество передаваемых комплексов не сообщается.

Характеристики ЗРК Spada 2000:

Время реагирования на цель – 11 сек,

Количество целей, которые можно обстреливать одновременно — 4

Эффективный радиус ракет – не менее 20 км,

Отслеживание до 100 целей в радиусе до 60 км.

Характеристики ЗРК Spada 2000

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